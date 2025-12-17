عُيّن العميد أمير علي رضا إلهامي، قائدًا للقيادة المشتركة للدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولمقر الدفاع الجوي "خاتم الأنبياء (ص)"، خلفًا للعميد علي رضا صباحي‌ فرد.

تعيين العميد إلهامي جاء في حفل خاص أقيم اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، وذلك بناءً على اقتراح القائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي، وبموجب مراسيم صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وخلال هذا الحفل، تقديرًا لجهود العميد الركن علي رضا صباحي فرد، عُيّن مساعدًا لقائد الجيش لشؤون الدفاع الجوي.

كما تم خلال حفل مماثل، تقديرًا لجهود وأعمال العميد حامد وحيدي (قائد سلاح الجو في الجيش)، تعيينه مستشارًا للقائد العام للجيش في الشؤون الجوية، وتعيين العميد بهمن بهمرد قائدًا للقوات الجوية للجيش.

أمير علي رضا إلهامي

شغل بين عامي 2013 و2015 منصب قائد جامعة الدفاع الجوي، وهي المؤسسة المسؤولة عن تدريب القوات المتخصصة والضباط الفنيين وقادة الدفاع الجوي المستقبليين، وفي الفترة من 2015 إلى 2018 عمل بالإضافة إلى قيادة الجامعة نائبًا للعمليات في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.

كما تولّى بين عامي 2018 و2019 منصب نائب قائد مقر الدفاع الجوي خاتم الأنبياء (بعد نيله رتبة عميد من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمام السيد علي الخامنئي)، ومن 2019 حتى 2025 شغل منصب نائب قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

الكلمات المفتاحية