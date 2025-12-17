أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء ( 17 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، معارضة بلاده لما وصفه بأسلوب "الترهيب بشكل أحادي"، مشددًا على دعم الصين للدول في حماية سيادتها، وذلك في ظل تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على فنزويلا.

وقال وانغ يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل، إن الصين وفنزويلا شريكان إستراتيجيان، وإن الثقة والدعم المتبادلين يشكّلان تقليدًا راسخًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وأضاف أن الصين تعتقد أن المجتمع الدولي "يتفهم ويدعم موقف فنزويلا في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

وفي وقتٍ سابق، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض حصار شامل على دخول وخروج ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من فنزويلا وإليها، وفق وكالة "رويترز". وكذلك، صنّف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية.

