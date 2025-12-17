أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن تداعيات المنخفضات الجوية التي شهدها القطاع أسفرت عن وفاة 17 فلسطينيًا، من بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون جراء انهيارات المباني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية، مضيفًا أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرّضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المواطنين".

وأشار بصل إلى أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، موضحًا أن كل خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع تضرّرت وغرقت، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين، منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع، داعيًا العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وإذ أكد بصل أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في إيواء النازحين في قطاع غزة، طالب الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي، وبضرورة البدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.

وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 1.3 مليون شخص يحتاجون حاليًا إلى مساعدات متعلقة بالمأوى في غزة، محذّرة من تزايد مخاطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم.

وقالت الأمم المتحدة، إن الأطفال الرضّع يواجهون "خطرًا مرتفعًا" بشكل خاص جرّاء الظروف الشتوية بسبب تعرضهم لظروف إنسانية مأساوية.

الكلمات المفتاحية