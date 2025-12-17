في خطوة نوعية تعزز الدمج الاجتماعي والتربوي، نظم مركز بعلبك الرعائي لذوي الاحتياجات الإضافية، التابع لجمعية الإمداد الخيرية، بالتعاون مع إدارة ثانوية المهدي – عين بورضاي، المعرض الحرفي الأول تحت عنوان "من حقي الاندماج".

شهد المعرض مشاركة فاعلة من تلامذة المركز، وتفاعلًا لافتًا من طلاب الثانوية والهيئتين التعليمية والإدارية، حيث عُرضت أعمال يدوية وحرفية متنوعة جسدت إبداع التلامذة وقدراتهم في أجواء من التقدير والدعم.

يأتي هذا النشاط ضمن رؤية المركز لتعزيز حضور ذوي الاحتياجات الإضافية في المؤسسات التربوية، والتأكيد على حقهم بالمشاركة الفاعلة، والعيش بكرامة ومساواة داخل المجتمع.

