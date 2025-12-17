كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في دير الزهراني
لبنان

الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في دير الزهراني

2025-12-17 21:46
أحيت الهيئات النسائية في دير الزهراني ذكرى الولادة الميمونة للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في قاعة الزهراء (ع)، في لقاءٍ مبارك حضره وشارك فيه الوزير السابق مصطفى بيرم الذي تحدّث عن مناقب أمّ أبيها (ع) ودور المرأة المؤمنة في هذه المرحلة الحسّاسة من التحديات.

وتخلّل النشاط تقديم مجسّم "إنَّا على العهد" للوزير السابق مصطفى بيرم، إلى جانب تواشيح دينية أضفت أجواءً إيمانية خاصة، واختُتم اللقاء بتوزيع الحلوى احتفاءً بالمناسبة.

