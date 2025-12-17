أحيت الهيئات النسائية في دير الزهراني ذكرى الولادة الميمونة للسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في قاعة الزهراء (ع)، في لقاءٍ مبارك حضره وشارك فيه الوزير السابق مصطفى بيرم الذي تحدّث عن مناقب أمّ أبيها (ع) ودور المرأة المؤمنة في هذه المرحلة الحسّاسة من التحديات.

وتخلّل النشاط تقديم مجسّم "إنَّا على العهد" للوزير السابق مصطفى بيرم، إلى جانب تواشيح دينية أضفت أجواءً إيمانية خاصة، واختُتم اللقاء بتوزيع الحلوى احتفاءً بالمناسبة.

