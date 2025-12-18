في اليوم التاسع والستين من اتفاق وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في مختلف مناطق قطاع غزّة. إذ أُصيب ليلًا مواطنان جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مخيم حلاوة في جباليا البلد، شمالي مدينة غزّة.

في وقت سابق، أُصيب 11 مواطنًا إثر قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف تجمعًا للمواطنين قرب مفرق السامر في مدينة غزّة. كما سُمع دويّ انفجار ضخم، اليوم الخميس، نتيجة قيام قوات الاحتلال بتفجير مربع سكني في حيّ الشجاعية شرق المدينة.

تزامن ذلك مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزّة، فيما شنّ الطيران المعادي غارة جوية شرقي خان يونس جنوب القطاع. كذلك فتحت زوارق الاحتلال نيرانها باتّجاه ساحلي مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 394 شهيدًا والمصابين 1075، إضافة إلى انتشال 634 شهيدًا. بذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,669 شهيدًا و171,152 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

