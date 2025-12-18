كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي مادورو يحذّر غوتيريش من التهديدات الأميركية وتداعياتها على أمن أميركا اللاتينية

فلسطين

خروقات
فلسطين

خروقات "إسرائيلية" متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة في اليوم الـ69

2025-12-18 09:28
خرق متواصل لوقف إطلاق النار في غزّة ةإصابات وقصف وتفجيرات سكنية في اليوم الـ69
93

في اليوم التاسع والستين من اتفاق وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار، في مختلف مناطق قطاع غزّة. إذ أُصيب ليلًا مواطنان جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مخيم حلاوة في جباليا البلد، شمالي مدينة غزّة.

في وقت سابق، أُصيب 11 مواطنًا إثر قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف تجمعًا للمواطنين قرب مفرق السامر في مدينة غزّة. كما سُمع دويّ انفجار ضخم، اليوم الخميس، نتيجة قيام قوات الاحتلال بتفجير مربع سكني في حيّ الشجاعية شرق المدينة.

تزامن ذلك مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمدينة غزّة، فيما شنّ الطيران المعادي غارة جوية شرقي خان يونس جنوب القطاع. كذلك فتحت زوارق الاحتلال نيرانها باتّجاه ساحلي مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 394 شهيدًا والمصابين 1075، إضافة إلى انتشال 634 شهيدًا. بذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,669 شهيدًا و171,152 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
مصائد الموت في غزة تنهي عملياتها
مصائد الموت في غزة تنهي عملياتها
فلسطين منذ 3 ساعات
خروقات
خروقات "إسرائيلية" متواصلة لوقف إطلاق النار في غزّة في اليوم الـ69
فلسطين منذ 5 ساعات
المنخفضات الجوية تتسبب بوفاة 17 فلسطينيًّا في غزة بينهم 4 أطفال 
المنخفضات الجوية تتسبب بوفاة 17 فلسطينيًّا في غزة بينهم 4 أطفال 
فلسطين منذ 18 ساعة
تصعيد متواصل وخروقات فاضحة لوقف إطلاق النار في غزّة
تصعيد متواصل وخروقات فاضحة لوقف إطلاق النار في غزّة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الاضطرابات تفتك بجيش الاحتلال
الاضطرابات تفتك بجيش الاحتلال
عين على العدو منذ 19 دقيقة
أكثر من
أكثر من "صفقة" غاز: أبعاد سياسية وأمنية في الاتفاق "الإسرائيلي"-المصري
عين على العدو منذ 37 دقيقة
إعلام العدو: آلاف
إعلام العدو: آلاف "الإسرائيليين" تلقوا رسائل من إيران على هواتفهم
عين على العدو منذ 56 دقيقة
سورية| توغل
سورية| توغل "إسرائيلي" واعتقالات في ريف القنيطرة الجنوبي
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة