أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس (18 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، اتّصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذّر خلاله من تصاعد التهديدات الأميركية الموجّهة ضدّ فنزويلا، وما قد يترتّب عليها من تداعيات خطيرة على السلام الإقليمي، وفقًا لما أعلنته الحكومة الفنزويلية في بيان رسمي.

جاء في البيان أنّ مادورو أبلغ غوتيريش قلق بلاده إزاء ما وصفه بتصعيد خطير يستهدف فنزويلا، محذرًا من انعكاساته السلبية على الاستقرار في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ومشددًا على ضرورة منع أي تصعيد قد يقود إلى نزاع مسلح في المنطقة. وأشار غوتيريش إلى أنّ أي مواجهة عسكرية لا يمكن تسويغها، محذرًا من عواقب جسيمة قد تطال أمن أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي واستقرارها بأسرها.

هذا؛ وتسوغ الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، فقد استخدمت خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين قواتها المسلحة لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية، زاعمة تورطها في نقل مخدرات.

في هذا السياق، أفادت تقارير بأن المؤسسات العسكرية الأميركية تعمل على إعداد خيارات لتوجيه ضربات ضدّ ما تصفه بمهربي المخدرات داخل الجمهورية البوليفارية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح، في الشهر الماضي، بأن أيام نيكولاس مادورو في الحكم باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تخطط لخوض حرب مع فنزويلا.

في المقابل، رأت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازًا واضحًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تنص على الطابع المنزوع السلاح والخالي من الأسلحة النووية لمنطقة الكاريبي.

الكلمات المفتاحية