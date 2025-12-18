شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" سلسلة غارات استهدفت مجرى نهر الليطاني، بين بلدتي زوطر ودير سريان في منطقة النبطية؛ كما طالت غارات "إسرائيلية" مرتفعات جبل الريحان.

كذلك، استهدف الطيران المسيّر المعادي بلدة الطيبة جنوبًا.

في السياق نفسه، استهدفت ثلاث غارات "إسرائيلية" جرود زعرين - الهرمل، وأعالي جرود السلسلة الغربية لجهة بلدة بوداي.

كما استهدفت غارات أخرى جرود محافظة الهرمل- بعلبك في السلسلة الغربية، في خرق سافر للسيادة اللبنانية.

هذا؛ أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة أنّ غارة "إسرائيلية" استهدفت اليوم سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بجروح.

وفي سياق متصل، حضرت قوة من الجيش و"اليونيفيل" إلى جبال البطم للكشف على منزلين بناء على طلب "الميكانيزم" وتبين بأنهما مدمرين خلال العدوان "الإسرائيلي" الأخير فقامت القوة بتصوير المنزلين قبل المغادرة

