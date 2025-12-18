كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي سورية| توغل "إسرائيلي" واعتقالات في ريف القنيطرة الجنوبي

لبنان

رسالة تقدير من الشيخ قاسم إلى وحدة العمل النسائي في حزب الله
لبنان

رسالة تقدير من الشيخ قاسم إلى وحدة العمل النسائي في حزب الله

2025-12-18 12:07
104

حيّا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وحدة العمل النسائي في حزب الله، وحيّا مسؤولتها والعاملات في تشكيلاتها، لاسيما من هيّأت وأسهمت في التجمع الفاطمي الكبير لمناسبة ولادة سيدة النساء فاطمة الزهراء (ع) بنت النبي محمد (ص). 

كم حيا سماحته جميع المشاركات، من الأخوات والأمهات والزوجات والبنات، في إعلان الوفاء لمسيرة المقاومة الإسلامية "على العهد" والثبات وجميع المناصرات في المواقع والأمكنة كلها.

وفي ما يلي نص الرسالة 

الكلمات المفتاحية
الشيخ نعيم قاسم السيدة فاطمة الزهراء إنا على العهد التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
رسالة تقدير من الشيخ قاسم إلى وحدة العمل النسائي في حزب الله
رسالة تقدير من الشيخ قاسم إلى وحدة العمل النسائي في حزب الله
لبنان منذ ساعتين
رغم المقاطعة.. مجلس النواب يُقرّ قرضًا لترميم البنى التحتية في الجنوب
رغم المقاطعة.. مجلس النواب يُقرّ قرضًا لترميم البنى التحتية في الجنوب
لبنان منذ 3 ساعات
الرئيس بري: الغارات
الرئيس بري: الغارات "الإسرائيلية" رسالة لمؤتمر باريس وحزام ناري لاجتماع "الميكانيزم"
لبنان منذ 3 ساعات
العدوان يتواصل.. غارات
العدوان يتواصل.. غارات "إسرائيلية" متتالية جنوبًا وبقاعًا 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الحاجة القطان لـ
الحاجة القطان لـ"العهد": رسالة الشيخ قاسم للعاملات شكّلت دافعًا لمنظِّمات التجمّع
خاص العهد منذ 35 دقيقة
المرأة اليمانية تحتفي بالزهراء (ع) في مسيرات وفعاليات تعكس الصمود والوعي الإيماني
المرأة اليمانية تحتفي بالزهراء (ع) في مسيرات وفعاليات تعكس الصمود والوعي الإيماني
خاص العهد منذ ساعة
رسالة تقدير من الشيخ قاسم إلى وحدة العمل النسائي في حزب الله
رسالة تقدير من الشيخ قاسم إلى وحدة العمل النسائي في حزب الله
لبنان منذ ساعتين
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في دير الزهراني
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) في دير الزهراني
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة