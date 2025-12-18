حيّا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وحدة العمل النسائي في حزب الله، وحيّا مسؤولتها والعاملات في تشكيلاتها، لاسيما من هيّأت وأسهمت في التجمع الفاطمي الكبير لمناسبة ولادة سيدة النساء فاطمة الزهراء (ع) بنت النبي محمد (ص).

كم حيا سماحته جميع المشاركات، من الأخوات والأمهات والزوجات والبنات، في إعلان الوفاء لمسيرة المقاومة الإسلامية "على العهد" والثبات وجميع المناصرات في المواقع والأمكنة كلها.

وفي ما يلي نص الرسالة

