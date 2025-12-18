أفادت "الإخبارية السورية" بأن دبابات وجرافات تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" توغلت، اليوم الخميس (18 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، في قرية معلّقة الواقعة في ريف القنيطرة الجنوبي.

وفي وقتٍ سابق، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" مدنيًا في أثناء رعيه الأغنام على الطريق الواصل بين قريتي الرفيد والمشيدة في ريف القنيطرة الجنوبي.

تأتي هذه الانتهاكات في إطار الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكرّرة والمستمرة على السيادة السورية، منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. إذ أفادت "إسرائيل" من الفراغ الأمني الذي حدث حينها، وقامت باحتلال مناطق شاسعة في الجنوب السوري، فضلًا عن قصف مناطق عديدة في البلاد، بلغت ذروتها عند استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق.

