تلقّى آلاف المستوطنين الصهاينة صباح اليوم رسالة على هواتفهم المحمولة مصدرها إيران، على ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وجاء في الرسالة التي نشرتها الصحيفة باللغة الإنجليزية: "أجهزة الاستخبارات الإيرانية مستعدة لتلقّي تعاونكم الاستخباري. للتعاون، تواصلوا مع إحدى السفارات الإيرانية عبر الإنترنت".

ودعت الصحيفة المستوطنين الى تجاهل الرسالة كليًا وحظر رقم المُرسل، وقالت إن القضايا التي كشفها جهاز الشاباك خلال العامين والنصف الماضيين، والتي تجاوز عددها 30 قضية، تشير الى أن الإيرانيين ينفّذون عمليات "نثر" ومحاولات استقطاب عبر الشبكة، تمتدّ إلى طيف واسع من شرائح المجتمع "الإسرائيلي".

وبحسب الصحيفة، تُظهر التحقيقات ولوائح الاتهام أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين الذين تورّطوا كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع إيران.

كذلك تلفت الصحيفة الى تسجيل زيادة بنسبة 200% بين عامي 2024 و2025 في إجراءات الإحباط التي نفّذها جهاز الشاباك، ضمن شعبة إحباط "الإرهاب" والتجسّس. ويشمل ذلك عشرات الإجراءات، من بينها مكالمات تحذير، واعتقالات، وتحقيقات.

كما تحدّثت عن ارتفاع في عدد الاعتقالات والتحقيقات على خلفية هذه القضية يزيد على 30% بين عامي 2024 و2025.

