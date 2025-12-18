كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي أكثر من "صفقة" غاز: أبعاد سياسية وأمنية في الاتفاق "الإسرائيلي"-المصري

عين على العدو

إعلام العدو: آلاف
عين على العدو

إعلام العدو: آلاف "الإسرائيليين" تلقوا رسائل من إيران على هواتفهم

2025-12-18 13:46
53

تلقّى آلاف المستوطنين الصهاينة صباح اليوم رسالة على هواتفهم المحمولة مصدرها إيران، على ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وجاء في الرسالة التي نشرتها الصحيفة باللغة الإنجليزية: "أجهزة الاستخبارات الإيرانية مستعدة لتلقّي تعاونكم الاستخباري. للتعاون، تواصلوا مع إحدى السفارات الإيرانية عبر الإنترنت".

ودعت الصحيفة المستوطنين الى تجاهل الرسالة كليًا وحظر رقم المُرسل، وقالت إن القضايا التي كشفها جهاز الشاباك خلال العامين والنصف الماضيين، والتي تجاوز عددها 30 قضية، تشير الى أن الإيرانيين ينفّذون عمليات "نثر" ومحاولات استقطاب عبر الشبكة، تمتدّ إلى طيف واسع من شرائح المجتمع "الإسرائيلي".

وبحسب الصحيفة، تُظهر التحقيقات ولوائح الاتهام أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين الذين تورّطوا كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع إيران.

كذلك تلفت الصحيفة الى تسجيل زيادة بنسبة 200% بين عامي 2024 و2025 في إجراءات الإحباط التي نفّذها جهاز الشاباك، ضمن شعبة إحباط "الإرهاب" والتجسّس. ويشمل ذلك عشرات الإجراءات، من بينها مكالمات تحذير، واعتقالات، وتحقيقات.

كما تحدّثت عن ارتفاع في عدد الاعتقالات والتحقيقات على خلفية هذه القضية يزيد على 30% بين عامي 2024 و2025.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني ايران
إقرأ المزيد
المزيد
الاضطرابات تفتك بجيش الاحتلال
الاضطرابات تفتك بجيش الاحتلال
عين على العدو منذ 21 دقيقة
أكثر من
أكثر من "صفقة" غاز: أبعاد سياسية وأمنية في الاتفاق "الإسرائيلي"-المصري
عين على العدو منذ 39 دقيقة
إعلام العدو: آلاف
إعلام العدو: آلاف "الإسرائيليين" تلقوا رسائل من إيران على هواتفهم
عين على العدو منذ 58 دقيقة
اختراق حساب
اختراق حساب "تلغرام" لبينيت وتسريب آلاف جهات الاتصال
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الاضطرابات تفتك بجيش الاحتلال
الاضطرابات تفتك بجيش الاحتلال
عين على العدو منذ 21 دقيقة
أكثر من
أكثر من "صفقة" غاز: أبعاد سياسية وأمنية في الاتفاق "الإسرائيلي"-المصري
عين على العدو منذ 39 دقيقة
إعلام العدو: آلاف
إعلام العدو: آلاف "الإسرائيليين" تلقوا رسائل من إيران على هواتفهم
عين على العدو منذ 58 دقيقة
سورية| توغل
سورية| توغل "إسرائيلي" واعتقالات في ريف القنيطرة الجنوبي
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة