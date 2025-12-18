كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
الحاجة القطان لـ"العهد": رسالة الشيخ قاسم للعاملات شكّلت دافعًا لمنظِّمات التجمّع

2025-12-18 14:09
حسين جلول - مصور
في مركز وحدة العمل النسائي في حزب الله، اجتمعت منظِّمات فعالية التجمّع الفاطمي - على العهد لتقييم العمل ووضع الملاحظات بهدف تطوير المزيد من الأنشطة التفاعلية الهادفة.

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصّ منظِّمات التجمّع برسالة شكر على جهودهن، مؤكدًا أنّ التجمّع الكبير عكس مستوىً عاليًا من الوعي والالتزام وروح المسؤولية، وجسّد الدور الريادي للمرأة المؤمنة في حمل القيم الرسالية والثبات على نهج السيدة فاطمة الزهراء (ع)، ولا سيّما في ظلّ التحدّيات الراهنة.
 

الشيخ نعيم قاسم السيدة فاطمة الزهراء التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله
