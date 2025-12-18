Your browser does not support the video tag.

في مركز وحدة العمل النسائي في حزب الله، اجتمعت منظِّمات فعالية التجمّع الفاطمي - على العهد لتقييم العمل ووضع الملاحظات بهدف تطوير المزيد من الأنشطة التفاعلية الهادفة.



الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خصّ منظِّمات التجمّع برسالة شكر على جهودهن، مؤكدًا أنّ التجمّع الكبير عكس مستوىً عاليًا من الوعي والالتزام وروح المسؤولية، وجسّد الدور الريادي للمرأة المؤمنة في حمل القيم الرسالية والثبات على نهج السيدة فاطمة الزهراء (ع)، ولا سيّما في ظلّ التحدّيات الراهنة.



