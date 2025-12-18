صدر عن حركة حماس بيان تعليقًا على البيان المشترك الصادر عن الأمم المتحدة وأكثر من مائتَي منظمة إنسانية، شدّد فيه على أن عراقيل الاحتلال تُعرّض العمليات الإنسانية في قطاع غزّة للخطر، محذرًا من إقدام الاحتلال على إلغاء تسجيل عشرات المنظمات الإغاثية الدولية. وأكد البيان أن هذا الوضع "يستوجب على المجتمع الدولي اتّخاذ خطوات جادة تفرض على الاحتلال وقف سياساته الإجرامية، واستنفار جميع الوسائل لإغاثة شعبنا، في ظل الكارثة الإنسانية التي يواجهها".

وأضاف البيان أنّ "حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو تعمل، بشهادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبشكل منهجي، على تعميق معاناة شعبنا، من خلال إحكام الحصار، واستخدام المساعدات كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من حقّهم في الحياة الطبيعية، في امتداد مباشر لحرب الإبادة الوحشية المستمرة بأشكال متعددة".

وأكدت الحركة أنّ هذه السياسة الإجرامية تمثّل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع برعاية الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الخروقات الميدانية أدت حتّى الآن إلى ارتقاء مئات الشهداء، بنيران جيش الاحتلال الإرهابي أو نتيجة تعطيل عمليات الإغاثة وإيواء النازحين.

ودعت حركة حماس الإدارة الأميركية والوسطاء الضامنين للاتفاق إلى التدخل الفوري لحمايته وضمان تنفيذه، ومنع الخروقات الصهيونية المتكرّرة، وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات، لا سيما في الجانبين الإنساني والإغاثي، بما يكفل عدم إعاقة العمليات الإنسانية وعمل المنظمات الإغاثية الدولية.

الكلمات المفتاحية