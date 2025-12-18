أكَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، مضيفًا: "نحن مستعدون للتعاون، لكن لا يمكن أن يُطلب منا التخلي عن الصواريخ، ثم نتعرض للعدوان من الكيان "الإسرائيلي" المدجّج بالسلاح".

وخلال اجتماع مع شخصيات بارزة ونخب سياسية تطرّق بزشكيان إلى محاولات الترهيب التي تمارسها الولايات المتحدة والغرب، مشددًا على أنَّ بلاده لا تسعى إلى الصدام مع أي طرف، لكنها لن تخضع لمطالب الولايات المتحدة المهينة.

وقال: "لن أقبل بالخضوع للإذلال والظلم. لا نسعى إلى القتال أو الصدام مع أي طرف، بل نرغب في حوار سلمي مع الجميع، لكننا سنقف في وجه أي جهة تمارس الترهيب".

وأوضح بزشكيان أنَّ "إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية"، وأنها "على استعداد للتفاعل، لكن من غير المقبول أن يقولوا: "لا تمتلكوا صواريخ"، ثم يهاجمنا الكيان الصهيوني المدجّج بالسلاح".

