إيران

خارطة طريق بين إيران وروسيا لتعزيز التعاون الثنائي
إيران

خارطة طريق بين إيران وروسيا لتعزيز التعاون الثنائي

2025-12-18 16:55
78

أكَّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنَّ وزارتَي الخارجية في إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن خارطة طريق مدّتها 3 سنوات لتنظيم وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إلى مستوى أعلى، استنادًا إلى معاهدة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وأضاف عراقتشي في منشور عبر منصة "إكس"، أن التعاون الوثيق بين موسكو وطهران سيعزز اتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد العقوبات غير القانونية الغربية.

كما شدَّد على أنَّ التعاون الإيراني الروسي سيعزز الاستقرار الإقليمي ويمكّن المشاريع الأساسية، بالإضافة إلى منع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن، وختم بالقول: "جيراننا هم أولويتنا".

وكان قد وقّع كلّ من وزير الخارجية الإيراني، ونظيره الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 وثيقة تنص على التعاون المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، عقب دخول معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث حدَّدت هذه الوثيقة برنامج المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين من عام 2026 إلى 2028.

