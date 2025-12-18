كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي ترحيب بتصحيح المسار السيادي بعد تدارك بغداد "خطيئة التصنيف"

لبنان

لبنان

"كهرباء لبنان": إصابة عمال من مقدمي الخدمات جراء الغارة المعادية على الطيبة

2025-12-18 17:31
78

اعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، في بيان أنه "أثناء قيام عمّال مقدم الخدمات "شركة مراد"، العاملة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بأعمال صيانة للشبكة الكهربائية المتضرّرة جرّاء العدوان "الاسرائيلي" في بلدة الطيبة، أصيبت شاحنة تابعة لمقدّم الخدمات "شركة مراد"، وعلى متنها عدد من العمال، جراء غارة  "اسرائيلية" على آلية من نوع "رابيد" كانت متواجدة في نفس المكان. وقد أدّى هذا الاعتداء إلى احتراق الآلية وإصابة عدد من العمّال بجروح".

واستنكرت "هذا العدوان الغاشم الذي اصاب عمّالًا مدنيين عُزّل، كانوا يؤدّون واجبهم في إصلاح الأعطال وتأمين التيار الكهربائية للمواطنين في الجنوب".

الكلمات المفتاحية
الكهرباء الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
النائب أحمد الخير يرد على حاصباني: ستدفعون ثمن قلّة الاحترام 
النائب أحمد الخير يرد على حاصباني: ستدفعون ثمن قلّة الاحترام 
لبنان منذ ساعة
بلدية جبال البطم عن مزاعم
بلدية جبال البطم عن مزاعم "إشكال" مع الكتيبة الماليزية: لم يحصل ولعدم الاتهام جزافًا
لبنان منذ ساعة
حزب الله يدين قيام أميركي بتدنيس المصحف الشريف: لأوسع حملة إدانة لهذا الفعل الإجرامي 
حزب الله يدين قيام أميركي بتدنيس المصحف الشريف: لأوسع حملة إدانة لهذا الفعل الإجرامي 
لبنان منذ ساعتين
"كهرباء لبنان": إصابة عمال من مقدمي الخدمات جراء الغارة المعادية على الطيبة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
غارات الاحتلال.. رسائل
غارات الاحتلال.. رسائل "نار" صهيونية تكريمًا لاجتماع "الميكانيزم"! 
خاص العهد منذ 13 دقيقة
بلدية جبال البطم عن مزاعم
بلدية جبال البطم عن مزاعم "إشكال" مع الكتيبة الماليزية: لم يحصل ولعدم الاتهام جزافًا
لبنان منذ ساعة
"كهرباء لبنان": إصابة عمال من مقدمي الخدمات جراء الغارة المعادية على الطيبة
لبنان منذ ساعتين
الرئيس بري: الغارات
الرئيس بري: الغارات "الإسرائيلية" رسالة لمؤتمر باريس وحزام ناري لاجتماع "الميكانيزم"
لبنان منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة