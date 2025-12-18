كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
النائب أحمد الخير يرد على حاصباني: ستدفعون ثمن قلّة الاحترام 

2025-12-18 18:48
ردّ النائب أحمد الخير على ما صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية"؛ النائب غسان حاصباني من "كلام مستنكر" بحقه وبحق زميله في تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، فخاطبه بالقول: "الإناء ينضح بما فيه. بكل الأحوال، لا حرج على سياسة ليس فيها شيء "حكيم" بالإصرار على عدم احترام النواب السنّة وقرارهم ودورهم".

وقال النائب الخير في بيان: "قلّة الاحترام هذه التي تعبّرون فيها عنّا في كل محطة لا تتقبّلون فيها رأينا المعارض لرأيكم، أنتم سوف تدفعون ثمنها مع ناسنا، في الشمال وكل لبنان. و"يلي بدق الباب بيسمع الجواب"".

وذكّر النائب الخير بما كان النائب حاصباني قد قاله من مجلس النواب ردَّا على سؤال عن النائبَيْن البعريني والخير: "خلّيهن ينزعجوا، وحينزعجوا أكتر بصوت الناس بالانتخابات لما ما يصوّتولن، ما كانوا قدّ الحمل".

