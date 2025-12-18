توّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب الأردن بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية المثيرة من النسخة الحادية عشرة من المسابقة، والتي جمعتهما على استاد لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء فوز المغرب على الأردن بعد شوطين إضافيين عقب تعادلهما في الوقت الأصلي (2-2)، في أجواء حماسية و"حامية" بين المنتخبين، أمام نحو 85 ألف متفرّج.

وهذا اللقب الثاني لمنتخب المغرب بعد الأول عام 2012، ليكمل سنواته الأخيرة المميزة، بعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، في قطر أيضًا، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي ويحتل المركز الرابع.

من جهته فشل الأردن في حصد اللقب الأول في أول نهائي له، بينما تعد أفضل نتائج "النشامى" حلوله رابعًا عام 1988 على أرضه، علمًا أنه حلّ وصيفًا في كأس آسيا 2023 وكان أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم 2026.

هدف عالمي

فنيًّا، لم تكد تمر 4 دقائق فقط، حتى أطلق اللاعب المغربي أسامة طنان كرة صاروخية من منتصف الملعب (نحو 60 مترًا) مرّت من فوق الجميع، حتى الحارس الأردني يزيد أبو ليلى الذي فشل في إيقاف الكرة، فتخطته وهزّت شباك "النشامى".

وتعرض "أسود الأطلس" لضربة قوية بإصابة هداف المنتخب كريم البركاوي الذي خرج في الدقيقة 17، إلا أن المنتخب حافظ على أفضليته النسبية في الشوط الأول، مع بعض الفرص الخطرة التي تعامل معها أبو ليلى بالطريقة الصحيحة.

شوط الحسم

وفي الشوط الثاني، تكرّر الأمر ذاته، ولكن هذه المرة عبر هداف الأردن علي علوان الذي حوّل كرة برأسه إلى داخل المرمى المغربي.

وهدأت المباراة وسط حذر من المنتخبين، حتى الدقيقة 68 حين احتسب الحكم ضربة جزاء للأردن سدّدها علي علوان في قلب المرمى، ليقلب تأخر "النشامى" صفر-1 إلى تقدّم 2-1، ويؤكد أحقيته بلقب هداف كأس العرب 2025.

وأثمرت محاولات المغرب هدفًا ثانيًا سجله اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 88، لتتعادل الأرقام 2-2 ويلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، سجّل الأردن هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد، لينتفض المغرب ويرد بهدف التقدم 3-2 عبر حمد الله أيضًا، ثم يحافظ على تقدمه منهيًا المباراة لمصلحته ورافعًا اللقب الثاني له في "العرس العربي".

تعليق مباراة السعودية والإمارات

وتم تعليق مباراة السعودية والإمارات على المركز الثالث لكأس العرب - 2025، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الاتحاد الدولي في بيان تعليق المباراة لأجل غير مسمى، "بسبب العواصف الرعدية التي ضربت المنطقة المحيطة بالملعب".

