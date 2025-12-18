كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي مركز "صُحُف" يستنكر تدنيس المصحف الشريف في أميركا

لبنان

طرابلس تحتضن معرض
لبنان

طرابلس تحتضن معرض "طوفان الأقصى التثقيفي"

2025-12-18 22:17
84
غنوة سكاف - مراسل
76 مقالاً

تأكيدًا على التمسُّك بالمقاومة لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الإجرامية، احتضنت "الرابطة الثقافية" في مدينة طرابلس المعرض التثقيفي تحت عنوان "طوفان الأقصى" الذي افتتحته "هيئة نصرة الأقصى" في لبنان، بحضور رئيس الرابطة رامز الفري وممثّلي جمعيات وهيئات وشخصيات من الشمال وممثّلي الفصائل الفلسطينية.

وتوافد الزوار من المناطق الشمالية كافة إلى المعرض في يومه الأول، والذي يستمر حتى يوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث جال طلابُ عددٍ من المدارس من الفئة المتوسّطة في أرجاء المعرض الذي يتضمّن العديد من الفعاليات المرتبطة بـ"طوفان الأقصى"، منها عرض فيديوهات عن القضية الفلسطينية وزيارة مجسّم للمسجد الأقصى داخل القاعة.

كما يتخلّل المعرض عرض صور تُجسّد معاناة أبناء غزة، وصور تحاكي تضحيات المقاومين وتصدّيهم لجيش الاحتلال الصهيوني على مدى عامين من النضال.

وسيُقام العديد من الفقرات الفنية الوطنية التي تروي حكاية "طوفان الأقصى".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة طرابلس المقاومة طوفان الأقصى
إقرأ المزيد
المزيد
مركز
مركز "صُحُف" يستنكر تدنيس المصحف الشريف في أميركا
لبنان منذ ساعتين
طرابلس تحتضن معرض
طرابلس تحتضن معرض "طوفان الأقصى التثقيفي"
لبنان منذ 3 ساعات
النائب أحمد الخير يرد على حاصباني: ستدفعون ثمن قلّة الاحترام 
النائب أحمد الخير يرد على حاصباني: ستدفعون ثمن قلّة الاحترام 
لبنان منذ 6 ساعات
بلدية جبال البطم عن مزاعم
بلدية جبال البطم عن مزاعم "إشكال" مع الكتيبة الماليزية: لم يحصل ولعدم الاتهام جزافًا
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
طرابلس تحتضن معرض
طرابلس تحتضن معرض "طوفان الأقصى التثقيفي"
لبنان منذ 3 ساعات
عقوبات أميركية على قاضيَيْن في
عقوبات أميركية على قاضيَيْن في "الجنائية الدولية".. والمحكمة: تقويض لسيادة القانون
عربي ودولي منذ 4 ساعات
حماس تحذّر من خطورة عراقيل الاحتلال على العمليات الإنسانية في غزّة
حماس تحذّر من خطورة عراقيل الاحتلال على العمليات الإنسانية في غزّة
فلسطين منذ 10 ساعات
كيف ساعدت مايكروسوفت الجيش
كيف ساعدت مايكروسوفت الجيش "الإسرائيلي" في إخفاء أدلة على التجسس
عين على العدو منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة