تأكيدًا على التمسُّك بالمقاومة لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الإجرامية، احتضنت "الرابطة الثقافية" في مدينة طرابلس المعرض التثقيفي تحت عنوان "طوفان الأقصى" الذي افتتحته "هيئة نصرة الأقصى" في لبنان، بحضور رئيس الرابطة رامز الفري وممثّلي جمعيات وهيئات وشخصيات من الشمال وممثّلي الفصائل الفلسطينية.

وتوافد الزوار من المناطق الشمالية كافة إلى المعرض في يومه الأول، والذي يستمر حتى يوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث جال طلابُ عددٍ من المدارس من الفئة المتوسّطة في أرجاء المعرض الذي يتضمّن العديد من الفعاليات المرتبطة بـ"طوفان الأقصى"، منها عرض فيديوهات عن القضية الفلسطينية وزيارة مجسّم للمسجد الأقصى داخل القاعة.

كما يتخلّل المعرض عرض صور تُجسّد معاناة أبناء غزة، وصور تحاكي تضحيات المقاومين وتصدّيهم لجيش الاحتلال الصهيوني على مدى عامين من النضال.

وسيُقام العديد من الفقرات الفنية الوطنية التي تروي حكاية "طوفان الأقصى".

الكلمات المفتاحية