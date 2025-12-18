كشف إعلام العدو الصهيوني عن اختراق مجموعة "حنظلة" السيبرانية الإيرانية الهاتف المحمول لرئيسِ الحكومة الصهيونية السابق نفتالي بينيت وحصولها على المعلومات الحساسة فيه، والتي تمسّ معظمها مسؤولين رفيعِي المستوى في "إسرائيل" وخارجها وقادة أجانب.

وتلقّى مسؤولون أجانب ظهرت أسماؤهم في قائمة جهات الاتصال التي نُشرت من هاتف بينيت مئات الرسائل المزعجة، منذ أمس، تضمّن بعضها تهديدات.

من جهته، أقرّ بينيت، المرشّح لخلافة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، بأنّ حسابه على "تلغرام" "تعرّض لهجوم سيبراني".

وقال بينيت، في بيان، إنّ "القضيّة قيد المعالجة من قبل الجهاز الأمني. وبعد تدقيقات إضافية، تبيّن أنّ هاتفي لم يتعرّض للقرصنة لكن تمّ النفاذ إلى حسابي على تليغرام بطرائق مختلفة".

وأضاف بينيت الذي تولّى رئاسة الوزراء الصهيونية بين حزيران/يونيو 2021 والشهر نفسه من عام 2022: "تمّ نشر محتويات سجلّي وصور عدّة ومحادثات".

والأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، كشفت "حنظلة" عن أنّها استهدفت هاتف بينيت في هجوم سيبراني تحت اسم "عملية أخطبوطية"، ونشرت مراسلات وتسجيلات مصوّرة وصور خاصة به.

وخاطبت المجموعة، في منشور على حسابها على منصة "أكس"، رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بالقول: "عزيزي نفتالي بينيت، قلت بفخر إنّك قدوة يُقتدى بها في مجال الأمن السيبراني، مستعرضًا مهاراتك أمام العالم أجمع. ويا لها من مفارقة أنْ يقع هاتفك الشخصي من طراز "آي فون 13" بهذه السهولة بين يدي "حنظلة"".

وأجرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية تحقيقات أظهرت أنّ العديد من أرقام الهواتف حقيقية وعائدة لمسؤولين رفيعِي المستوى في "إسرائيل" وخارجها من جهاز الأمن وقادة أجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويتعلّق الأمر بسلسلة طويلة من كِبار المسؤولين الذين من المفترض أنْ يظلّ الوصول المباشر إلى هواتفهم محصورًا برؤساء الدول والمؤسسات فقط، لكنْ الجمهور العام حصل الآن على إمكان الوصول إليهم عبر المخترقين الإيرانيين.

