تلقى مسؤولون أجانب كبار ظهروا في قائمة جهات الاتصال التي نُشرت من الهاتف المحمول لرئيس الحكومة "الإسرائيلي" السابق نفتالي بينيت مئات الرسائل المزعجة، بعضها تهديديّ، وفقًا لموقع "إسرائيل نيوز 24".

وقال الموقع إن القراصنة نجحوا بإخراج كمية هائلة من الصور والرسائل التي بلغت 200 ألف رسالة وقائمة طويلة من أرقام المسؤولين، إذ إن قسمًا منهم أصحاب مناصب حساسة على وجه الخصوص، وهؤلاء المسؤولون الكبار ينتمون الى أجهزة أمنية وسياسيون أجانب.

ويتعلق الأمر بسلسلة طويلة من كبار المسؤولين، الذين من المفترض أن يظل الوصول المباشر إلى هواتفهم مقتصرًا فقط على رؤساء الدول والأنظمة، والآن أصبح عامة الناس يملكون إمكانية الوصول إليهم من خلال مجموعة القراصنة الإيرانيين، وفق تعبير الموقع، كما يشكل وصول هذه الأرقام من رئيس حكومة "إسرائيلي" سابق إلى عامة الناس، ضربة شكلية.

الكلمات المفتاحية