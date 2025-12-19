كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي تصاعد جرائم المستوطنين.. دهس في نابلس واعتداءات في الضفة

عين على العدو

اختراق هاتف نفتالي بينيت: رسائل مزعجة وتهديدات تُرسل إلى مسؤولين أجانب
عين على العدو

اختراق هاتف نفتالي بينيت: رسائل مزعجة وتهديدات تُرسل إلى مسؤولين أجانب

2025-12-19 10:41
56

تلقى مسؤولون أجانب كبار ظهروا في قائمة جهات الاتصال التي نُشرت من الهاتف المحمول لرئيس الحكومة "الإسرائيلي" السابق نفتالي بينيت مئات الرسائل المزعجة، بعضها تهديديّ، وفقًا لموقع "إسرائيل نيوز 24".

وقال الموقع إن القراصنة نجحوا بإخراج كمية هائلة من الصور والرسائل التي بلغت 200 ألف رسالة وقائمة طويلة من أرقام المسؤولين، إذ إن قسمًا منهم أصحاب مناصب حساسة على وجه الخصوص، وهؤلاء المسؤولون الكبار ينتمون الى أجهزة أمنية وسياسيون أجانب.

ويتعلق الأمر بسلسلة طويلة من كبار المسؤولين، الذين من المفترض أن يظل الوصول المباشر إلى هواتفهم مقتصرًا فقط على رؤساء الدول والأنظمة، والآن أصبح عامة الناس يملكون إمكانية الوصول إليهم من خلال مجموعة القراصنة الإيرانيين، وفق تعبير الموقع، كما يشكل وصول هذه الأرقام من رئيس حكومة "إسرائيلي" سابق إلى عامة الناس، ضربة شكلية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني نفتالي بينيت
إقرأ المزيد
المزيد
"كريات شمونة" تواجه صعوبة في التعافي بعد الحرب
عين على العدو منذ 29 دقيقة
دمى مقطوعة الرؤوس أمام منازل قضاة ورئيس البلدية في
دمى مقطوعة الرؤوس أمام منازل قضاة ورئيس البلدية في "تل أبيب"
عين على العدو منذ 55 دقيقة
اختراق هاتف نفتالي بينيت: رسائل مزعجة وتهديدات تُرسل إلى مسؤولين أجانب
اختراق هاتف نفتالي بينيت: رسائل مزعجة وتهديدات تُرسل إلى مسؤولين أجانب
عين على العدو منذ ساعة
اختراق هاتف بينت يكشف السرّية حول مسؤولين
اختراق هاتف بينت يكشف السرّية حول مسؤولين "إسرائيليين" كبار وقادة أجانب 
عين على العدو منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
هجوم سيدني والبيئات المختلطة 
هجوم سيدني والبيئات المختلطة 
نقاط على الحروف منذ 11 دقيقة
"كريات شمونة" تواجه صعوبة في التعافي بعد الحرب
عين على العدو منذ 29 دقيقة
إيران تجدّد دعمها لسورية الموحّدة وتدين محاولات الكيان الصهيوني لتفكيكها
إيران تجدّد دعمها لسورية الموحّدة وتدين محاولات الكيان الصهيوني لتفكيكها
إيران منذ 39 دقيقة
دمى مقطوعة الرؤوس أمام منازل قضاة ورئيس البلدية في
دمى مقطوعة الرؤوس أمام منازل قضاة ورئيس البلدية في "تل أبيب"
عين على العدو منذ 55 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة