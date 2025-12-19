أُصيب شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة (19 كانون الأول 2025)، بكسور في قدميه إثر تعرضه لعملية دهس نفذها مستوطن "إسرائيلي"، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

هذا؛ وكان قد اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية من نابلس بواسطة مركباتهم، حيث أقدم أحدهم على دهس الشاب في أثناء مروره في شارع عمان، ما أدى إلى إصابته بكسور في قدميه، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح شهود عيان أن مركبتين تابعتين للمستوطنين اقتحمتا المنطقة، في محاولة للوصول إلى مقام "قبر يوسف"، مشيرين إلى أن إحدى المركبتين انقلبت خلال فرارها، فيما لاذ المستوطنون بالفرار سيرًا على الأقدام خارج المدينة.

يُسجَّل اقتحام المستوطنين لمقام "قبر يوسف"، الواقع في الطرف الشرقي من نابلس ضمن منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، بشكل متكرر، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، لأداء طقوس دينية.

في سياق متصل، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات أخرى نفذها مستوطنون، حيث نصبوا صباح اليوم بوابة حديدية في وادي كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب دوار "قدوميم" شرق قلقيلية، وعرقلوا حركة المركبات الفلسطينية عند دوار المنيا جنوب بيت لحم.

في حادثة أخرى، سرق مستوطنون، في الليلة الماضية، جرارًا زراعيًا من قرية سلحب في محافظة طوباس، يعود للمواطن أحمد فواز أحمد صوافطة، ما ألحق به خسائر مباشرة وأثر سلبًا في أعماله الزراعية اليومية.

الكلمات المفتاحية