كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي السودان: مقتل 16 مدنيًا في قصف على الدلنج وتصاعد الانتهاكات والنزوح

عربي ودولي

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مقر عسكري شمال غرب باكستان
عربي ودولي

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مقر عسكري شمال غرب باكستان

2025-12-19 10:57
43

أعلنت مصادر باكستانية وقوع هجوم إرهابي استهدف مقر كتيبة للجيش في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 مهاجمين وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وقد نفذت المجموعة هجومًا انتحاريًا متزامنًا مع إطلاق نار استهدف، صباح اليوم الجمعة (19 كانون الأول 2025)، مقر كتيبة للجيش في محيط قرية بويا، الواقعة في منطقة وزيرستان الشمالية قرب الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وذكرت تقارير أن مجموعة "حافظ غول بهادر" التابعة لـ "جماعة تحريك طالبان باكستان" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

في السياق ذاته، أفاد مسؤول أمني بأن 5 مهاجمين استهدفوا مقر الكتيبة العسكرية، حيث نفذ أحدهم هجومًا انتحاريًا باستخدام سيارة مفخخة، فيما حاول أربعة مهاجمين آخرين دخول المقر. وأضاف المسؤول الأمني الباكستاني أن 3 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 4 جنود من أفراد الجيش بجروح إثر الانفجار.

الكلمات المفتاحية
باكستان
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس حكومة هنغاريا: مصادرة أصول روسيا
رئيس حكومة هنغاريا: مصادرة أصول روسيا "ماتت" وأوروبا ستخسر إذا ردّت موسكو بالمثل
عربي ودولي منذ 18 دقيقة
الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية على اثنين من قضاتنا تقوّض سيادة القانون
الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية على اثنين من قضاتنا تقوّض سيادة القانون
عربي ودولي منذ 43 دقيقة
السودان: مقتل 16 مدنيًا في قصف على الدلنج وتصاعد الانتهاكات والنزوح
السودان: مقتل 16 مدنيًا في قصف على الدلنج وتصاعد الانتهاكات والنزوح
عربي ودولي منذ ساعة
قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مقر عسكري شمال غرب باكستان
قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مقر عسكري شمال غرب باكستان
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مقر عسكري شمال غرب باكستان
قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مقر عسكري شمال غرب باكستان
عربي ودولي منذ ساعة
وزير الثقافة الباكستاني: إيران تنتصر بثقافتها كما تنتصر بسلاحها
وزير الثقافة الباكستاني: إيران تنتصر بثقافتها كما تنتصر بسلاحها
عربي ودولي 2025-12-07
لاريجاني عن نتائج زيارته لباكستان: تطوير العلاقات الاقتصادية و
لاريجاني عن نتائج زيارته لباكستان: تطوير العلاقات الاقتصادية و"خلق فضاء أمني" للبلدين
إيران 2025-11-27
لاريجاني: المؤامرة الأميركية الصهيونية كانت وراء الحرب الأخيرة ضدّ إيران
لاريجاني: المؤامرة الأميركية الصهيونية كانت وراء الحرب الأخيرة ضدّ إيران
إيران 2025-11-26
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة