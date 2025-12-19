أعلنت مصادر باكستانية وقوع هجوم إرهابي استهدف مقر كتيبة للجيش في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 مهاجمين وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وقد نفذت المجموعة هجومًا انتحاريًا متزامنًا مع إطلاق نار استهدف، صباح اليوم الجمعة (19 كانون الأول 2025)، مقر كتيبة للجيش في محيط قرية بويا، الواقعة في منطقة وزيرستان الشمالية قرب الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وذكرت تقارير أن مجموعة "حافظ غول بهادر" التابعة لـ "جماعة تحريك طالبان باكستان" الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

في السياق ذاته، أفاد مسؤول أمني بأن 5 مهاجمين استهدفوا مقر الكتيبة العسكرية، حيث نفذ أحدهم هجومًا انتحاريًا باستخدام سيارة مفخخة، فيما حاول أربعة مهاجمين آخرين دخول المقر. وأضاف المسؤول الأمني الباكستاني أن 3 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 4 جنود من أفراد الجيش بجروح إثر الانفجار.

