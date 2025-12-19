عربي ودولي
الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية على اثنين من قضاتنا تقوّض سيادة القانون
أكّدت المحكمة الجنائية الدولية رفضها بشدة العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على اثنين من قضاتها.
ووصفت المحكمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذه العقوبات بأنّها: "هجوم سافر على استقلال القضاء"، مؤكّدةً أنّ: "لإجراءات الأميركية تقوض سيادة القانون، وتشكل تهديدًا خطيرًا للنظام القانوني الدولي".
وأضافت: "نقف بحزم إلى جانب القضاة والموظفين وضحايا الجرائم الخطيرة، ونُثمن تضامن الدول والمجتمع الدولي في دعم سيادة القانون".