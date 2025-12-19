كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية على اثنين من قضاتنا تقوّض سيادة القانون

2025-12-19 11:18
أكّدت المحكمة الجنائية الدولية رفضها بشدة العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على اثنين من قضاتها. 

ووصفت المحكمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، هذه العقوبات بأنّها: "هجوم سافر على استقلال القضاء"، مؤكّدةً أنّ: "لإجراءات الأميركية تقوض سيادة القانون، وتشكل تهديدًا خطيرًا للنظام القانوني الدولي".

وأضافت: "نقف بحزم إلى جانب القضاة والموظفين وضحايا الجرائم الخطيرة، ونُثمن تضامن الدول والمجتمع الدولي في دعم سيادة القانون".

