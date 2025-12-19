أكد رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان أنّ: "الاتحاد الأوروبي تخلّى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعدما اتضح أنّ دول الاتحاد تمتلك أصولاً خاصة في روسيا تفوق قيمة الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، ما يتيح لموسكو تجميدها ردًا على أيّ خطوة من هذا النوع".

ولفت أوربان إلى أنّ: "الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا"، موضحًا أنّه: "في حال ردّت روسيا بالاستيلاء على هذه الأصول؛ فإنّ أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف". وأردف: "فكرة مصادرة الأصول الروسية "ماتت" وأوجلت لهذا السبب".

بدوره؛ أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنّ: "هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو، يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا".

