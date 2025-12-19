كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

التجمع الفاطمي
عربي ودولي

عربي ودولي

رئيس حكومة هنغاريا: مصادرة أصول روسيا "ماتت" وأوروبا ستخسر إذا ردّت موسكو بالمثل

2025-12-19 11:43
24

أكد رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان أنّ: "الاتحاد الأوروبي تخلّى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية بعدما اتضح أنّ دول الاتحاد تمتلك أصولاً خاصة في روسيا تفوق قيمة الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، ما يتيح لموسكو تجميدها ردًا على أيّ خطوة من هذا النوع".

ولفت أوربان إلى أنّ: "الشركات الخاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمتلك، بشكل عام، أصولاً في روسيا أكثر من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا"، موضحًا أنّه: "في حال ردّت روسيا بالاستيلاء على هذه الأصول؛ فإنّ أوروبا لن تربح، بل ستخسر في نهاية المطاف". وأردف: "فكرة مصادرة الأصول الروسية "ماتت" وأوجلت لهذا السبب".

بدوره؛ أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنّ: "هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لن تشارك في ضمان قرض بقيمة 90 مليار يورو، يعتزم الاتحاد تقديمه إلى أوكرانيا".

