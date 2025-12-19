أسدل الستار على بطولة كأس العرب 2025، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بين 25 تشرين الثاني و18 كانون الأول. شهدت مشاركة 16 منتخبًا عربيًا في أجواء تنافسية قوية، وتميّزت النسخة الحالية من البطولة بجوائزها المالية غير المسبوقة.

رفعت اللجنة المنظمة إجمالي الجوائز إلى 36.5 مليون دولار، ما جعلها الأعلى في تاريخ البطولة، متفوقةً على بطولات قارية، مثل كأس الأمم الإفريقية (32 مليون دولار) وكأس آسيا 2024 (14.8 مليون دولار).

وتُوّج المنتخب المغربي باللقب بعد فوزه على الأردن بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب "لوسيل"، ليظفر بجائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار، في حين نال المنتخب الأردني، وهو وصيف البطولة، مبلغ 4.3 ملايين دولار.

هذا؛ وكان من المقرر إقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات، إلا أنها ألغيت بسبب الأمطار الغزيرة على ملعب خليفة الدولي، ليعلن تقاسم المنتخبين المركز الثالث، وحصول كل منهما على 2.48 مليون دولار بعد دمج جائزتي المركزين الثالث والرابع.

أما المنتخبات المشاركة كافة، فقد حصلت على 715 ألف دولار، فيما نال المتأهلون من دور المجموعات 1.07 مليون دولار لكل منتخب.

