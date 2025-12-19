كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي مسيرات مليونية في صنعاء والمحافظات تنديدًا بالإساءة للقرآن ونصرة فلسطين

لبنان

لبنان

من رياض الصلح.. القوى الوطنية تحذّر من انزلاق الحكومة نحو التنازل في المفاوضات

2025-12-19 15:54
44

أكد عضو هيئة تنسيق العمل الوطني، الدكتور أمين صالح، في حديثٍ خاص لموقع "العهد" الإخباري، أن "الهدف من الاعتصام الذي نفّذته القوى الوطنية الحريصة على حماية المصلحة الوطنية العليا، هو مطالبة الحكومة بعدم التجاوب مع مطالب العدو والتنازل له بالمفاوضات ونقل المفاوضات من إطارها التقني إلى إطارٍ سياسي أو اقتصادي أو عسكري".

ونظّمت "هيئة تنسيق العمل الوطني"، الجمعة 19/12/2025، وقفة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت مقابل السراي الحكومي، بالتزامن مع انعقاد اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة جنوبي لبنان، اعتراضًا على "التنازلات المجانية التي تقدّمها الحكومة، ولا سيما إشراك مدنيين في المفاوضات مع الاحتلال "الإسرائيلي"".

وشدّد صالح خلال الوقفة الاحتجاجية على "ضرورة مطالبة الحكومة بانسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" الكامل، وإعادة النازحين، وإعمار ما تهدّم، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، عدّةً وعددًا، من أي مصدر كان، مع التأكيد على رفض سحب سلاح المقاومة، باعتباره شأنًا داخليًا وركنًا أساسيًا في معادلة ردع العدو ومجابهة أطماعه".

ورأى صالح أن ""إسرائيل" لا تعترف بالدولة اللبنانية ولا بحدودها، ولا حتى بحدود الدول العربية كافة، إذ تسعى لتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" الممتد من النيل إلى الفرات"، مشيرًا إلى أن "القوى الوطنية ليست ضد الحكومة أو الدولة، بل على العكس هي مع تصليب عود الحكومة وتسنيد الموقف الذي يمنع الانزلاق نحو إعطاء العدو ما لم يستطع نيله بالحرب".

الكلمات المفتاحية
التطبيع الاعتداءات الصهيونية على لبنان المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
كمال الخير: تضحيات ودماء الجنوبيين هي الضمانة لحمايتنا من الأخطار
كمال الخير: تضحيات ودماء الجنوبيين هي الضمانة لحمايتنا من الأخطار
لبنان منذ 32 دقيقة
الشيخ أحمد القطان: الواجب هو الثبات وعدم الاستسلام للأعداء
الشيخ أحمد القطان: الواجب هو الثبات وعدم الاستسلام للأعداء
لبنان منذ 40 دقيقة
وقفة احتجاجية لهيئة تنسيق العمل الوطني في رياض الصلح بالتزامن مع اجتماع
وقفة احتجاجية لهيئة تنسيق العمل الوطني في رياض الصلح بالتزامن مع اجتماع "الميكانيزم"
لبنان منذ 44 دقيقة
ناصر الدين: ماضون قدمًا في دعم المراكز ونسعى لتأمين أسقف مالية
ناصر الدين: ماضون قدمًا في دعم المراكز ونسعى لتأمين أسقف مالية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
كمال الخير: تضحيات ودماء الجنوبيين هي الضمانة لحمايتنا من الأخطار
كمال الخير: تضحيات ودماء الجنوبيين هي الضمانة لحمايتنا من الأخطار
لبنان منذ 32 دقيقة
من رياض الصلح.. القوى الوطنية تحذّر من انزلاق الحكومة نحو التنازل في المفاوضات
من رياض الصلح.. القوى الوطنية تحذّر من انزلاق الحكومة نحو التنازل في المفاوضات
لبنان منذ ساعة
حين فشل الكَسْرُ.. لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه؟
حين فشل الكَسْرُ.. لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه؟
مقالات منذ 6 ساعات
دور النُخب في معركة السردية 
دور النُخب في معركة السردية 
نقاط على الحروف منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة