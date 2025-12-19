نظمت هيئة تنسيق العمل الوطني وقفة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت احتجاجًا على التنازلات المجانية التي تقدمها الحكومة اللبنانية للعدو الصهيوني عبر مفاوضات لجنة "الميكانيزم".

المشهد الرافض للسياسات التنازلية، جاء بالتزامن مع انعقاد اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، اعتراضًا على "التنازلات المجانية التي تقدّمها الحكومة، ولا سيما إشراك مدنيين في المفاوضات مع الاحتلال "الإسرائيلي"".

وشدد المعتصمون على رفضهم "أي تنازل أو تطبيع سياسي أو اقتصادي، وأي تعاون عسكري مع "إسرائيل" خارج سياق تنفيذ القرار 1701"، داعين الدولة إلى عدم التراجع، ومؤكدين وقوفهم خلفها إذا ما تمسكت بحقوق لبنان. كما دعوا إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتسليحه بما يلزم للدفاع عن السيادة.

ورأى المعتصمون أنّ سلاح المقاومة "يشكّل عنصرًا أساسيًا في معادلة الردع، وفي حماية وحدة الأراضي اللبنانية"، ورفضوا أي دعوة لسحبه، معتبرين ذلك رضوخًا لمطالب العدوّ والدول الغربية.

واعتبرت "هيئة تنسيق العمل الوطني" أن هذه الخطوة "تأتي في سياق الدفاع المشروع عن لبنان وسيادته وحقوقه الوطنية والاقتصادية"، مشددة على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية المهينة للبنان".

