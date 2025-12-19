أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، أن ما تشهده الساحة اليوم يُظهر بوضوح أن الأعداء يزدادون يومًا بعد يوم إصرارًا وفجورًا، ويصعّدون حربهم على أمة الإسلام وأمة الحق على وجه هذه الأرض.

وقال الشيخ القطان في موقفه الأسبوعي الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إن الأمة تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاستسلام لإرادة الأعداء، وإمّا الثبات والمواجهة".

وشدد على أن "من يختار الثبات على الحق عليه أن يثبت وأن يواجه، اقتداءً بما علّمنا إياه النبيّ محمد (ص)؛ إذ إن الثبات على الحق لا يعني عدم الخسارة، بل قد يترتب عليه فقدان النفس والمال وكثيرٍ من متاع الدنيا".

وأضاف القطان: "إن من يثبت على الحق قد يخسر الكثير في هذه الحياة الدنيا، لكنّه بالمقابل يربح رضا الله سبحانه وتعالى، ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أُعدّت للمتقين والمؤمنين والثابتين على الحق".

ودعا الشيخ القطان المؤمنين إلى عدم الاستيحاش من قلة العدد أو قلة السالكين في طريق الحق، مؤكدًا أن الواجب هو الثبات معهم وعدم الاستسلام للأعداء، محذرًا في الوقت نفسه من الانخداع بالشعارات البراقة التي تروّج لفكرة "الاستسلام اليوم والانقضاض على العدوّ غدًا"، معتبرًا أن الواقع يُظهر صورة واضحة تستوجب مواجهة غطرسة الأعداء والثبات على الحق.

وختم الشيخ القطان داعيًا الله العلي القدير أن "يثبت المؤمنين على الحق، وأن يمكّن لهم في هذه الأرض، وأن ينصرهم نصرًا مؤزرًا، وأن يهزم أعداءه وأعداءهم وأعداء الدين"، مؤكدًا أن النصر أو الشهادة في سبيل الله هما غاية المؤمنين على وجه هذه الأرض.

