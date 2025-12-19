كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي القوات ملكة مشاريع التخريب

لبنان

تشييع الشهيد المجاهد علي عماد دهيني في بلدة طورا
لبنان

تشييع الشهيد المجاهد علي عماد دهيني في بلدة طورا

2025-12-19 18:06
68

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس علي عماد دهيني "كرار" في بلدة طورا، والذي كان مفقود الأثر، بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيّات وفعاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي (عج) حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدفاع المدنيّ - الهيئة الصحيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
"وتعاونوا" تُطلق "حملة السيدة الزهراء (ع)" لدعم قرى الحافة الأمامية بوسائل التدفئة
لبنان منذ 23 دقيقة
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
لبنان منذ 31 دقيقة
"الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية" في مستشفى الشيخ راغب حرب
لبنان منذ 45 دقيقة
الشيوعي
الشيوعي" يعتصم تزامنًا واجتماع "الميكانيزم": لوقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه 
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
"الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية" في مستشفى الشيخ راغب حرب
لبنان منذ 45 دقيقة
سلام يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع
سلام يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع
لبنان منذ ساعتين
"ع قولتك ميسّرة".. فيلم يحكي سيرة الشهيد محمد علي عباس إسماعيل
لبنان منذ ساعتين
بطولة لبنان بكرة القدم: فوز البرج على العباسية وتعادل التضامن والحكمة
بطولة لبنان بكرة القدم: فوز البرج على العباسية وتعادل التضامن والحكمة
رياضة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة