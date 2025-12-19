أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ "النخب السياسية الأوروبية تراهن على تغيير المشهد السياسي الأميركي بعد انتخابات الكونغرس"، وأنْ "يتسنّى لها الضغط على الرئيس دونالد ترامب" بشأن أوكرانيا، معلنًا عن احتمالية وقف الهجمات بالصواريخ وبالمسيَّرات "إذا نظّمت كييف الاقتراع الرئاسي الذي تطالب به كلّ من موسكو وواشنطن".

وأوضح بوتين، خلال مؤتمر صحافي متلفز، الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ "النخب السياسية الأوروبية دعمت الحزب الديمقراطي والسيدة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفعلت ذلك بشكل مباشر للغاية، بل يمكن القول بوقاحة".

وتابع قوله: "أعتقد أنّهم (الأوروبيين) يراهنون، حتّى الآن، على أنْ يتغيّر المشهد السياسي الأميركي إلى حد ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في خريف العام المقبل، ليظهر حلفاؤهم التقليديون فيتمكّنوا من ممارسة ضغط أكبر على الرئيس ترامب".

وعلّق الرئيس الروسي على ما سمّاه "الدعم المحموم" من القادة الأوروبيين لكييف واستعدادهم لمواجهة ترامب بشأن هذه المسألة، قائلًا: "بشأن الصراع مع الرئيس الأميركي، لا يوجد هنا شيء غير متوقّع أو مفاجئ؛ فهم يتصرّفون على هذا النحو بانتظار تغيير المشهد السياسي الأميركي في أعقاب الانتخابات".

من جهة أخرى، أعلن بوتين أنّه قد يأمر قواته بـ"وقف الهجمات بالصواريخ بعيدة المدى والضربات بالمسيَّرات يوم الانتخابات إذا نظّمت كييف الاقتراع الرئاسي الذي تطالب به كلّ من موسكو وواشنطن"، منبّهًا في الوقت نفسه إلى أنّ "مصادرة الأصول الروسية ستقوّض ثقة دول أخرى بالاتحاد الأوروبي".

كما وصف بوتين مبادرات الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة بأنّها "عملية سطو"، محذّرًا من عواقبها الوخيمة، ومشدّدًا على أنّ "روسيا ستلجأ إلى القضاء في حال مصادرة أصولها". وواصل قائلًا: "هناك دول كثيرة، وليس روسيا فقط، تحتفظ باحتياطاتها في منطقة اليورو، مثل الدول المنتجة للنفط، وقد بدأ يظهر بالفعل بعض الشكوك".

وفيما أكّد بوتين أنّ "أوكرانيا ترفض إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية، وتبدو غير مستعدّة لمناقشة مسألة الأراضي"، أشار بشأن العملية العسكرية الخاصة إلى أنّ "المبادرة الإستراتيجية باتت بيد الجيش الروسي". وأوضح أنّ "عملية إنشاء مناطق أمنية داخل أوكرانيا ما زالت مستمرة"، مبديًا ثقته بأنّ "الأهداف العسكرية للكرملين ستتحقّق".

وأضاف: "قواتنا تتقدّم على طول خط التماس؛ أسرع في بعض المناطق أو أبطأ في أخرى، لكنّ العدوّ يتراجع في القطاعات كافة".

