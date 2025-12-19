كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
رياضة

بطولة لبنان بكرة القدم: فوز البرج على العباسية وتعادل التضامن والحكمة
رياضة

بطولة لبنان بكرة القدم: فوز البرج على العباسية وتعادل التضامن والحكمة

2025-12-19 18:40
54

فاز فريق نادي البرج على الرياضي - العباسية 1-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب حسن هزيمة (90+10).

وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، تعادل التضامن - صور وضيفه الحكمة بيروت سلبًا 0 - 0، لينتزع الحكمة نقطته الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم الرياضة الدوري اللبناني لكرة القدم
