فاز فريق نادي البرج على الرياضي - العباسية 1-0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب حسن هزيمة (90+10).

وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، تعادل التضامن - صور وضيفه الحكمة بيروت سلبًا 0 - 0، لينتزع الحكمة نقطته الأولى في مبارياته الأربع الأخيرة.



الكلمات المفتاحية