"ع قولتك ميسّرة".. فيلم يحكي سيرة الشهيد محمد علي عباس إسماعيل

2025-12-19 19:03
الشيخ ضاهر: هذا العمل يندرج ضمن "الحرب الناعمة" حيث تتقدّم معركة الوعي ‏والرواية
أطلقت منصة "خطوط" فيلمها الجديد "ع قولتك ميسّرة" الذي يحكي سيرة الشهيد محمد علي عباس إسماعيل، وذلك في حفل أُقيم في مدينة النبطية ‏برعاية ‏مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، وبحضور شخصيات وفعاليات اجتماعية وإعلامية، إلى ‏جانب عائلة الشهيد وحشد من أهالي المدينة. ‏

استُهلّ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، تلاها النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، قبل أنْ يُلقي مخرج الفيلم زين سباعي كلمة ‏تحدث فيها عن أهمية هذا العمل وأهدافه.‏

من جهته، قال الشيخ ضاهر، إنّ الفيلم "يروي جانبًا من السيرة ‏النورانية للشهيد محمد علي عباس إسماعيل، مستعرضًا محطات أساسية من حياته، ومقدّمًا تفاصيل حقيقية ونوعية من ‏معركة (أولي البأس)، تكشف للمرة الأولى عن شجاعته، وبصيرته، وحضوره المؤثّر في ميادين المواجهة".

وأشار الشيخ ضاهر إلى أنّ "هذا العمل يندرج في سياق المواجهة ضمن ما يُعرَف بالحرب الناعمة، حيث تتقدّم معركة الوعي ‏والرواية"، مؤكدًا أنّ "الكلمة الصادقة تبقى سلاحًا مقاومًا". كما بيّن أنّ "دماء الشهداء لا تَصنع النصر في الميدان فحسب، بل تُؤسّس ‏لوعيٍ راسخ، وتحفظ ذاكرة الجنوب حيّة في وجه محاولات التزييف والنسيان".‏

وتابع قوله: "هذا الفيلم ليس عملًا فنيًا عابرًا ولا لحظة عاطفية مؤقّتة، بل هو فعل وفاء ومحاولة من الإخوة ‏في منصة (خطوط) لحفظ الذاكرة والتاريخ من النسيان؛ فالعدو الذي مارس وحشيته وقتل بدم بارد لا يكتفي بالجريمة، بل يسعى ‏دائمًا إلى طمس الذاكرة وتشويه المعنى".

وخاطب الشيخ ضاهر العدوّ الصهيوني بالقول: "إنّك قد تقتل الجسد، لكنّك لن تقتل العزيمة ولا الإرادة".

