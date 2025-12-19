كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي الشيوعي" يعتصم تزامنًا واجتماع "الميكانيزم": لوقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه 

لبنان

سلام يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع
لبنان

سلام يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع

2025-12-19 19:45
سلام: إنصاف 85% من المودعين خلال 4 سنوات
81

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية؛ نواف سلام، عن تحقيق إنجاز جوهري في الملف المالي والودائع، مؤكدًا أنه بعد إقرار قانونَي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، أُنجزت اليوم مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع. وقد أُرسلت المسودة إلى الوزراء لدراستها تمهيدًا لنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وشدد سلام على أن هذا المشروع يمثل أول إطار قانوني متكامل لمعالجة الفجوة المالية، بعد ست سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع، مؤكدًا الانتقال من مرحلة "إنكار الخسائر" إلى مرحلة تحمل المسؤولية والشفافية.

وبحسب سلام، فإن صغار المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ كاملًا خلال أربع سنوات، وهم يمثلون 85% من إجمالي المودعين. أما كبار ومتوسطو المودعين سيحصلون على 100 ألف دولار (أسوة بالصغار)، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد الوديعة المتبقي، دون أي اقتطاع (Haircut) من أصل الوديعة.

وأضاف "يُدخل القانون لأول مرة آلية لاسترداد "الأرباح غير العادية" عبر غرامات تطاول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين".

وأوضح سلام أن الحكومة لا تقدم "مسكِّنًا مؤقتًا"، بل تسعى لعلاج جذري يتسم بالصدق والوضوح، قائلًا: "قد لا يكون المشروع مثاليًا ولا يحقق تطلعات الجميع، لكنّه خطوة واقعية ومنصفة لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار وتحفيز النمو".

وختم سلام بتجديد التزام الحكومة بما ورد في بيانها الوزاري لجهة إنصاف المودعين والسير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبرًا أن هذا القانون هو الأداة المنصفة والقابلة للتنفيذ لإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.


 

الكلمات المفتاحية
لبنان المصارف نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
"وتعاونوا" تُطلق "حملة السيدة الزهراء (ع)" لدعم قرى الحافة الأمامية بوسائل التدفئة
لبنان منذ 23 دقيقة
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
لبنان منذ 31 دقيقة
"الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية" في مستشفى الشيخ راغب حرب
لبنان منذ 45 دقيقة
الشيوعي
الشيوعي" يعتصم تزامنًا واجتماع "الميكانيزم": لوقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه 
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
"الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية" في مستشفى الشيخ راغب حرب
لبنان منذ 45 دقيقة
سلام يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع
سلام يُعلن إنجاز مسودة مشروع قانون لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع
لبنان منذ ساعتين
بطولة لبنان بكرة القدم: فوز البرج على العباسية وتعادل التضامن والحكمة
بطولة لبنان بكرة القدم: فوز البرج على العباسية وتعادل التضامن والحكمة
رياضة منذ 3 ساعات
تشييع الشهيد المجاهد علي عماد دهيني في بلدة طورا
تشييع الشهيد المجاهد علي عماد دهيني في بلدة طورا
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة