"الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية" في مستشفى الشيخ راغب حرب

2025-12-19 21:16
33

أقام مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، اليوم الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، مؤتمرًا علميًا بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية - من البيانات إلى الرؤى"؛ بهدف مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في القطاع الصحي، بالشراكة العلمية مع جامعة المعارف، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين من الجامعة اللبنانية، وبحضور حشد من الأطباء والاختصاصيين والباحثين في المجالات الطبية والتقنية.

وتناول المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم القرار الطبي، وتطوير أساليب التشخيص والعلاج، فضلًا عن عرض تجارب وتطبيقات عملية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين نتائج المرضى.

وتخلل المؤتمر محاضرات علمية وجلسات نقاش تفاعلية قدّمها متحدثون متخصصون، ركزت على مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب، والتحديات الأخلاقية والتقنية المرتبطة باستخدامه، وآفاق دمجه في الأنظمة الصحية الحديثة.

وأكدت إدارة المستشفى أن "تنظيم هذا المؤتمر يأتي ضمن رؤيتها لتعزيز المعرفة الطبية، وتشجيع الابتكار، وفتح آفاق التعاون بين القطاعين الصحي والتكنولوجي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الصحة الشيخ راغب حرب الذكاء الاصطناعي
