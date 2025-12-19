كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
التجمع الفاطمي
لبنان

الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
لبنان

الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية

2025-12-19 21:30
26

في أجواء ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، أقامت الهيئات النسائية حفلًا إحياءً لهذه المناسبة في حسينية بلدة يحمر البقاعية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ قرأت الأخوات "عهد الفاطميات" تجديدًا لعهدهنَّ بإكمال المسيرة والثبات على نهج الزهراء (ع) تحت ظل قيادة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

بدوره، تحدث الشيخ حسين رزق، في كلمة له، عن "شذرات من حياة السيدة الزهراء الجليلة (ع) وفضائلها الكريمة".

وأعقب ذلك تكريم الحُفّاظ والحافظات من الدورات القرآنية الصيفية بالتنسيق مع جمعية القرآن الكريم، بتوزيع الشهادات عليهم وتقديم هدايا إلى الأوائل منهم.

واختتم الحفل بأناشيد فاطمية ودعاء الحجة (عج) بمشاركة شابات من نادي "رياحين الزهراء" (ع)، ثمّ وُزعت الضيافة على حبّ السيدة الزهراء (ع).

الكلمات المفتاحية
السيدة فاطمة الزهراء التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله فاطمة أمة
