كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

التجمع الفاطمي
المقال التالي العفو الدولية تدعو لإيقاف سفينة تحمل معدات عسكرية إلى كيان الاحتلال

لبنان

لبنان

"نور وعطاء" معرض في كفرصير لدعم مشاريع النساء الإنتاجية والحِرفية 

2025-12-19 22:46
55

إحياءً لذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) و"يوم المرأة"، وبرعاية رئيس بلدية كفرصير منير قميحة ومشاركة مؤسسات وفعاليات محلية، افتتحت الهيئات النسائية - قطاع جبشيت معرض "نور وعطاء" في مجمع الرسول الأكرم (ص) في كفرصير، بهدف دعم المشاريع الإنتاجية والحِرفية للأخوات من البلدة.

افتُتِح المعرض بكلمة ترحيبية لنائب رئيس البلدية، علي سبيتي، الذي أثنى على "الجهود المتميّزة للعاملات في المعرض ودورهنّ في تعزيز الاقتصاد المحلي".

وألقى والد الشهيد حسن بدر الدين، الدكتور حسين بدر الدين، كلمة تحدّث فيها عن السيدة الزهراء (ع) كـ"قدوة للمرأة في تعزيز الصمود المجتمعي".
 

الكلمات المفتاحية
السيدة فاطمة الزهراء التجمع الفاطمي وحدة العمل النسائي في حزب الله فاطمة أمة
إقرأ المزيد
المزيد
"نور وعطاء" معرض في كفرصير لدعم مشاريع النساء الإنتاجية والحِرفية 
لبنان منذ 3 ساعات
بالصور|
بالصور| "رسالات" تقيم الحفل الختامي لـ"مهرجان الخيط القصير" 
لبنان منذ 3 ساعات
"وتعاونوا" تُطلق "حملة السيدة الزهراء (ع)" لدعم قرى الحافة الأمامية بوسائل التدفئة
لبنان منذ 4 ساعات
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
"نور وعطاء" معرض في كفرصير لدعم مشاريع النساء الإنتاجية والحِرفية 
لبنان منذ 3 ساعات
"وتعاونوا" تُطلق "حملة السيدة الزهراء (ع)" لدعم قرى الحافة الأمامية بوسائل التدفئة
لبنان منذ 4 ساعات
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
الهيئات النسائية تحيي ذكرى ولادة الزهراء (ع) بحفل في يحمر البقاعية
لبنان منذ 4 ساعات
الحاجة القطان لـ
الحاجة القطان لـ"العهد": رسالة الشيخ قاسم للعاملات شكّلت دافعًا لمنظِّمات التجمّع
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة