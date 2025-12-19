إحياءً لذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) و"يوم المرأة"، وبرعاية رئيس بلدية كفرصير منير قميحة ومشاركة مؤسسات وفعاليات محلية، افتتحت الهيئات النسائية - قطاع جبشيت معرض "نور وعطاء" في مجمع الرسول الأكرم (ص) في كفرصير، بهدف دعم المشاريع الإنتاجية والحِرفية للأخوات من البلدة.

افتُتِح المعرض بكلمة ترحيبية لنائب رئيس البلدية، علي سبيتي، الذي أثنى على "الجهود المتميّزة للعاملات في المعرض ودورهنّ في تعزيز الاقتصاد المحلي".

وألقى والد الشهيد حسن بدر الدين، الدكتور حسين بدر الدين، كلمة تحدّث فيها عن السيدة الزهراء (ع) كـ"قدوة للمرأة في تعزيز الصمود المجتمعي".



