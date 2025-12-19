دعت منظمة العفو الدولية، إلى اتّخاذ إجراءات لإيقاف السفينة "هولغر جي"، المملوكة لشركة ألمانية، وتحمل 440 طنًا من الذخيرة والمعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال الصهيوني.

وقالت المنظمة التي تتّخذ من بريطانيا مقرًا لها، في بيان اليوم الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إن السفينة ترفع العلم البرتغالي وأبحرت من الهند متجهة إلى "إسرائيل" وعلى متنها 440 طنًا من أجزاء ذخائر متفجرة وصواريخ وفولاذ مخصص للاستخدام العسكري".

وأكدت المنظمة أن الشحنة الموجودة على متن السفينة التي أبحرت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تعود لشركتي الصناعات العسكرية الصهيونية "إلبيت سيستمز" و"آي إم آي سيستمز".

ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومات لمنع السفينة من الرسو في موانئها، نظرًا لخطر استخدام الشحنة المنقولة في الإبادة الجماعية الجارية في غزّة المحتلة.

ونقل البيان عن مديرة قسم البحوث العالمية في المنظمة؛ إريكا غيفارا روزاس، قولها: "يجب ألا تصل أطنان الشحنة القاتلة إلى "إسرائيل"، فهناك خطر كبير من استخدامها في الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضدّ الفلسطينيين".

وأضافت روزاس: "إن الدول التي تحافظ على علاقات تجارية طبيعية مع "إسرائيل" تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية".



الكلمات المفتاحية