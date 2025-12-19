كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
6 نصائح ذهبية لحماية خصوصيتك عند استخدام روبوتات الدردشة
منوعات

6 نصائح ذهبية لحماية خصوصيتك عند استخدام روبوتات الدردشة

2025-12-19 22:55
52

لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في المحادثات ظاهرة حديثة نسبيًا، ورغم أن اللجوء إلى روبوتات الدردشة المدعومة بهذه التقنية للحصول على أفكار للوصفات أو تخطيط السفر يعد أمرًا غير ضار في أغلب الأحيان، إلا أن هناك جوانب عديدة تستوجب الحذر الشديد في ما يتعلق بأمان البيانات.

وبحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص، فإن الحماية السرية التي قد تحظى بها مع المحامين أو الأطباء لا تنطبق على روبوتات الدردشة. إليك أهم 6 نصائح للتعامل بحذر مع هذه البرامج لحماية نفسك من الآثار المترتبة عليها:

1. اعتبر روبوتات الدردشة "بيئات عامة"
يؤكد خبراء الأمن السيبراني أن هذه الروبوتات تعد بيئات عامة وليست محادثات خاصة؛ لذا عليك تجنب مشاركة أي معلومات يمكن من خلالها التعرف عليك شخصيًا، مثل الاسم الكامل، والعنوان، والتفاصيل المالية، أو نتائج الفحوصات الطبية، فمحادثاتك قد تصبح مرئية للآخرين أو تتم فهرستها بواسطة محركات البحث.

2. لا تفرط في مشاركة حالتك النفسية
روبوتات الدردشة ليست أصدقاء، ومناقشة أسرارك النفسية أو مخاوفك معها يتيح للأنظمة تحديد أنماط خفية لنقاط ضعفك. تذكر دائمًا أن الهدف الأساسي لهذه الشركات هو تحقيق الربح؛ مما يعني أن بياناتك الشخصية قد تستخدم قريبًا لعرض إعلانات فائقة الاستهداف، مما يخلق ملف مراقبة أعمق مما نتصور.

3. عطل ميزات الذاكرة والتدريب
تعمل هذه الروبوتات ضمن اقتصاد يعتمد على جذب الانتباه، حيث تعد تفاعلاتك هي المنتج. لتقليل ما تحتفظ به الأنظمة عنك، ينصح بتعطيل ميزات الذاكرة ووضع التسجيل في الإعدادات. ويفضل استخدام عناوين بريد إلكتروني ثانوية، وإيقاف خيار المشاركة في تدريب النموذج لضمان عدم استخدام مدخلاتك لتطوير النظام.

4. صدّر بياناتك وراقبها بانتظام
من الضروري تصدير بياناتك بانتظام من التطبيق لمعرفة نوع المعلومات التي خزنها الروبوت عنك. تتيح معظم التطبيقات خيار "تصدير البيانات" الذي يرسل إليك رابطًا عبر البريد الإلكتروني يحتوي على ملف مضغوط يتضمن كافة تفاعلاتك السابقة من نصوص وصور.

5. شكك في النتائج وتحقق من الدقة
صممت روبوتات الدردشة لتكون مفيدة ومرضية للمستخدم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن معلوماتها صحيحة. عليك الحذر من "الهلوسة" الرقمية، حيث قد تزيف الروبوتات معلومات بناءً على مصادر غير موثوقة. تعامل مع المحتوى المنشأ بشك دائم وتحقق من المصادر الأصلية.

6. احذر من المحتالين والتزييف العميق
يستغل المحتالون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد محادثات خدمة العملاء على مواقع مزورة لسرقة بيانات الدخول. ينصح بتفعيل المصادقة الثنائية، ومراقبة الدخول إلى الحساب، وتجنب استخدام روابط الطرف الثالث. ويجب الحذر كذلك من أدوات "التزييف العميق" التي يمكنها تحليل وتزييف الصوت والفيديو لاختراق خصوصيتك.

