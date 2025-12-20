كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
معًا لزيتون لبنان .. غرس اليوم أمل الغد

2025-12-20 10:50
75
بتول فياض - معد
39 مقالاً

صحافية لبنانية
مصوّرة ومعدّة لتقارير فيديو

بدعوةٍ من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والجمعية العربية لحماية الطبيعة وبرعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، أُقيم حفل توزيع وزراعة عشرة آلاف شجرة زيتون صوراني بلدي في مقر مركز الخدمات الزراعية والتنموية في اتحاد بلديات بنت جبيل - بلدة الطيري، بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل واتحاد بلديات جبل عامل.

أتت المبادرة إستكمالًا للمراحل السابقة من حملة "معًا لزيتون لبنان" للمناطق الحدودية الأكثر تضررًا لإعادة الخضار إلى أراضي الجنوب ولدعم الحياة الزراعية تأكيدًا على أنّ حماية الأرض مسؤولية مشتركة والغرس هو صمود وإحياء.

الزراعة الجنوب وزارة الزراعة
