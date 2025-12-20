Your browser does not support the video tag.

بدعوةٍ من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والجمعية العربية لحماية الطبيعة وبرعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، أُقيم حفل توزيع وزراعة عشرة آلاف شجرة زيتون صوراني بلدي في مقر مركز الخدمات الزراعية والتنموية في اتحاد بلديات بنت جبيل - بلدة الطيري، بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور واتحاد بلديات قضاء بنت جبيل واتحاد بلديات جبل عامل.

أتت المبادرة إستكمالًا للمراحل السابقة من حملة "معًا لزيتون لبنان" للمناطق الحدودية الأكثر تضررًا لإعادة الخضار إلى أراضي الجنوب ولدعم الحياة الزراعية تأكيدًا على أنّ حماية الأرض مسؤولية مشتركة والغرس هو صمود وإحياء.

