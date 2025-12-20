واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملات الاقتحام والاعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث داهمت منازل مواطنين ونفّذت اعتقالات مباشرة، ترافق بعضها مع تخريب متعمّد للممتلكات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، ونفّذت اعتقالات في صفوف المواطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القرية، التي تتعرّض أيضاً لاعتداءات من المستوطنين.

وأُصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية قراوة بني زيد غرب سلفيت.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس، في حالة خطرة جداً، من قراوة بني زيد، وجرى نقله إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة دير بلوط، أثناء وجوده في المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت.

كما أُصيب شاب بجروح خطيرة، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال في قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، حيث أُصيب عدد من المواطنين برصاص قواته خلال الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدرس غرب رام الله.

وفي قلقيلية، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في وادي قانا شرق المدينة.

وفي نابلس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز خلال اقتحام بلدة قبلان جنوب المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.



