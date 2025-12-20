كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي منذ سقوط نظام الأسد.. ضحايا الانتماء الطائفي في سورية يتجاوزون الـ500 

فلسطين

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يصعّد اقتحاماته في مناطق الضفة
فلسطين

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يصعّد اقتحاماته في مناطق الضفة

2025-12-20 11:27
84

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملات الاقتحام والاعتقال في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث داهمت منازل مواطنين ونفّذت اعتقالات مباشرة، ترافق بعضها مع تخريب متعمّد للممتلكات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، ونفّذت اعتقالات في صفوف المواطنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القرية، التي تتعرّض أيضاً لاعتداءات من المستوطنين.

وأُصيب شاب فلسطيني، فجر اليوم، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية قراوة بني زيد غرب سلفيت.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس، في حالة خطرة جداً، من قراوة بني زيد، وجرى نقله إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة دير بلوط، أثناء وجوده في المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت.

كما أُصيب شاب بجروح خطيرة، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال في قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، حيث أُصيب عدد من المواطنين برصاص قواته خلال الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدرس غرب رام الله.

وفي قلقيلية، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين في وادي قانا شرق المدينة.

وفي نابلس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز خلال اقتحام بلدة قبلان جنوب المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الضفة الغربية الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
مرة جديدة.. الاحتلال يكرّر قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في غزة
مرة جديدة.. الاحتلال يكرّر قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
إصابات واعتقالات.. الاحتلال يصعّد اقتحاماته في مناطق الضفة
إصابات واعتقالات.. الاحتلال يصعّد اقتحاماته في مناطق الضفة
فلسطين منذ 3 ساعات
تصاعد جرائم المستوطنين.. دهس في نابلس واعتداءات في الضفة
تصاعد جرائم المستوطنين.. دهس في نابلس واعتداءات في الضفة
فلسطين منذ يوم
حماس تحذّر من خطورة عراقيل الاحتلال على العمليات الإنسانية في غزّة
حماس تحذّر من خطورة عراقيل الاحتلال على العمليات الإنسانية في غزّة
فلسطين منذ يومين
مقالات مرتبطة
أكثر من ثلث دافعي الرهن العقاري في
أكثر من ثلث دافعي الرهن العقاري في "إسرائيل" يعانون من الديون
عين على العدو منذ ساعتين
السلطات الإيرانية تُعدم عميلًا للعدو الصهيوني
السلطات الإيرانية تُعدم عميلًا للعدو الصهيوني
إيران منذ ساعتين
برو: ما يحصل اليوم من قبل الدولة هو تنازل المهزوم
برو: ما يحصل اليوم من قبل الدولة هو تنازل المهزوم
لبنان منذ ساعتين
مرة جديدة.. الاحتلال يكرّر قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في غزة
مرة جديدة.. الاحتلال يكرّر قصفه لمدرسة تؤوي نازحين في غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة