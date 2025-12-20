وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 1348 شخصًا، من بينهم 574 حالة بسبب الانتماء الطائفي في سورية منذ سقوط النظام السابق.

وتُظهر المعطيات الموثَّقة لدى المرصد السوري منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتّى الشهر الجاري، مرورًا بجميع أشهر العام اللاحق، صورةً قاتمة عن واقع العنف المستمر في سورية، حيث تحوّلت حياة المدنيين إلى أرقام في سجلات القتل اليومي، وسط غياب واضح للحماية والأمان.

وشمل امتداد هذه الحوادث على رقعة جغرافية واسعة معظم المحافظات السورية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني والتفكك الاجتماعي الذي ما يزال ينهش المجتمع.

ويقول المرصد إن الانتماء الطائفي برز كأحد دوافع القتل في مئات الحالات، ما يشير إلى تصاعد خطاب الكراهية وتحول الهويات الضيقة إلى أداة للعنف، الأمر الذي يهدّد السلم الأهلي ويعمّق الشرخ بين مكونات المجتمع السوري.

المرصد أشار الى أنَّ هذا التصاعد المُقلق في أعداد الضحايا لا يمكن النظر إليه بوصفه مجرد إحصاءات، بل هو ناقوس خطر ينذر بانزلاق المجتمع نحو مزيد من التفكك والعنف الممنهج، ولفت الى أن حماية المدنيين، ومواجهة العنف القائم على الهوية، وتعزيز ثقافة المساءلة وسيادة القانون، لم تعد خيارات مؤجلة، بل ضرورة إنسانية وأخلاقية عاجلة، إذا ما أُريد لسورية أن تتّجه نحو مستقبل أكثر أمانًا وعدلًا واستقرارًا.

