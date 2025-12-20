واصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته الدموية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، عبر قصف جوي ومدفعي متواصل أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطيني، في تصعيد جديد طال مناطق سكنية ومدارس ومراكز إيواء للنازحين، وسط انتهاكات متكرّرة للبروتوكول الإنساني ومنع إدخال المساعدات.

شهداء وجرحى في قصف مدرسة بحي التفاح

استشهد خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، مساء الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، جراء قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة، أثناء وجود المدنيين داخلها، حيث كانت تشهد حفل زفاف.

وأفادت مصادر طبية بنقل جثامين خمسة شهداء، بينهم امرأة، إضافة إلى خمسة مصابين (ثلاثة بحالة خطيرة واثنان بحالة متوسطة) إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزّة، عقب الاستهداف المباشر للمدرسة التي لجأ إليها نازحون فقدوا منازلهم جراء العدوان.

منع الإسعاف وتأخير إنقاذ المصابين

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى موقع القصف لأكثر من ساعتين، ما أدى إلى تأخير إجلاء الشهداء والمصابين وترك الجرحى ينزفون دون إسعاف.

من جهته، قال الدفاع المدني في غزّة إنه تمكّن، بعد تنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، من انتشال جثامين خمسة شهداء من داخل المدرسة المستهدفة، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا من الأطفال.

انتهاك جسيم للقانون الدولي

وشدد الدفاع المدني على أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية.

قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح السبت، المناطق الشرقية لقطاع غزّة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطيران المروحي.

واستهدف قصف مدفعي صهيوني شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى استهداف شرقي حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزّة.

كما أطلقت طائرات مروحية "إسرائيلية" نيرانها بكثافة تجاه شرقي مدينة غزّة، واستهدفت مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين.

وفي خان يونس، أُفيد بإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية "الإسرائيلية" شرقي المدينة، في استمرار للتصعيد الميداني.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، في ظل عجز دولي عن توفير الحماية لسكان القطاع.

