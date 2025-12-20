كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

السلطات الإيرانية تُعدم عميلًا للعدو الصهيوني

2025-12-20 12:41
74

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق عقيل كشاورز، بعد إدانته بتهمة التجسّس لصالح الكيان الصهيوني والتعاون معه في مجالي الاتصالات والاستخبارات، بما في ذلك تصوير مواقع عسكرية وأمنية داخل إيران.

وأوضحت السلطات أن القضية تعود إلى شهر أيار/مايو 2025، عندما رصدت دورية أمنية تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أثناء قيامها بمهامها في مدينة أورومية، شخصًا يقوم بتصوير مبنى قيادة فرقة المشاة في المدينة، ما أثار الشبهات. وعلى الفور جرى توقيفه، وبعد التنسيق مع السلطة القضائية، تم تسليمه إلى الجهة المختصة.

وأظهر تفتيش هاتفه المحمول رسالة واردة من رقم تابع للكيان الصهيوني واسم مستخدم يُدعى "أوشر". كما أسفر تفتيش منزله عن ضبط وثائق وأدلة إضافية.

ووفق ملف القضية، تواصل كشاورز عبر الإنترنت مع أجهزة الاستخبارات والأمن التابعة للكيان الصهيوني، وبحسب اعترافاته، نفذ أكثر من 200 مهمة لصالح جهاز المخابرات الصهيوني قبل اعتقاله، شملت مدن طهران وأصفهان وأورومية وشاهرود.

ومن بين المهام التي كُلف بها: تصوير مواقع محددة، ووضع مركبات، وإجراء أعمال استطلاع، ومراقبة حركة المرور على طرق معينة، بناءً على أوامر ضباط من جهاز "الموساد".

الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني
