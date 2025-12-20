كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أصدرت محكمة باكستانية خاصة، اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، حكمًا بالسجن 17 عامًا على مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، عمران خان، وزوجته بشرى بيبي.

وأعلن القاضي الخاص المركزي، شاه روخ أرجوماند، الحكم بعد 80 جلسة استماع في سجن أديالا، حيث يتعلق الاتهام بالاستحواذ على مجوهرات فاخرة وساعات قيمتها باهظة، تم شراؤها لاحقًا من الدولة بسعر رمزي، في انتهاك للقوانين المتعلقة بهدايا الدولة.، على ما جاء في الخبر الرسمي.

وأوضح محامي عائلة خان، رانا مدثر عمر، أن المحكمة أصدرت الحكم دون الاستماع إلى الدفاع.

يذكر أن عمران خان (73 عامًا)، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 حتى الإطاحة به في عام 2022، مسجون منذ آب/أغسطس 2023.

وكانت محكمة استئناف باكستانية قد برّأت خان من تهمة تسريب أسرار الدولة في يونيو/حزيران 2024، رغم استمرار احتجازه بسبب قضايا أخرى، بما في ذلك قضية "التشفير" التي عوقب فيها بالسجن عشر سنوات بتهمة الكشف عن وثائق سرية خلال مسيرة احتجاجية.

ويعتبر خان، شخصية معارضة بارزة ما تزال تتمتع بشعبية كبيرة، وقد شهدت باكستان العام الماضي مظاهرات عنيفة بعد اعتقاله، مع اتهامات للسلطات بقمع أنصاره وحزبه منذ ذلك الحين.

