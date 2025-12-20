كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله يزور بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك للتهنئة بالأعياد
2025-12-20 14:38
بمناسبة الأعياد الميلادية، قام وفد من العلاقات المسيحية في المجلس السياسي لحزب الله ضمّ الحاج محمد الخنسا والدكتور عبد الله زيعور بزيارة إلى بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة.

وقدّم الوفد التهنئة لبطريرك أنطاكية وسائر المشرق صاحب الغبطة يوسف العبسي وللسادة المطارنة والطائفة الكاثوليكية، كما نقل التحية والتهنئة من الأمين العام للحزب سماحة الشيخ نعيم قاسم وقيادة الحزب لغبطته وللمسيحيين عمومًا ولكل اللبنانيين.

