دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيسا الوزراء والنواب، محمد شياع السوداني ومحمود المشهداني، اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، القوى الوطنية إلى تكوين شراكة حقيقية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

جاءت الدعوات خلال تأبين أقامه "تيار الحكمة الوطني" في بغداد، بمناسبة ذكرى اغتيال المرجع الراحل السيد محمد باقر الحكيم في تفجير بمدينة النجف عام 2003، والذي راح ضحيته نحو 83 شخصًا.

وقال رشيد إن "العراق تجاوز المراحل الصعبة بعد سنوات من العنف والإرهاب وفترة الاستبداد، ووصل إلى حالة الأمن والاستقرار، وينبغي على الجميع العمل على إدامتها"، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة "تمثل العراقيين بجميع أطيافهم وترتقي ببناء الدولة العراقية".

من جهته، شدد السوداني على "ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال شراكة حقيقية بين القوى السياسية، وتغليب مصلحة الشعب العراقي بتمثيل أصواتهم وتحقيق تطلعاتهم"، داعيًا القوى الوطنية إلى المضي في حسم الاستحقاقات الدستورية.

بدوره، أكد المشهداني أهمية "الإسراع في تشكيل الحكومة واحترام المدد الدستورية"، واصفًا استشهاد المرجع الحكيم بأنه "محطة مفصلية في تاريخ العراق الحديث، حيث كان رمزا وطنيًا وناضل من أجل شعبه وأسهم في بناء دولة دستورية".

من ناحيته، دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم إلى عقد "طاولة حوار الشجعان" لصياغة عقد إدارة يليق بالعراق، فيما اقترح برنامجًا حكوميًا يرتكز على ثلاث مراحل زمنية لإصلاح الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف، أن "خلاص العراق يكون ببناء دولة عادلة تحتكم لإرادة شعبها وتؤسس لعملية سياسية قائمة على الشراكة والمسؤولية الوطنية"، مشددًا على أن "وحدة الموقف الوطني تمثل الركيزة الأساسية لأي دولة مستقرة قادرة على الصمود بوجه التحديات".

وأوضح السيد الحكيم، أن "الاختلاف السياسي حاجة ضرورية، لكن تحويله إلى انقسام حاد يعطل المؤسسات ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية"، مشيرًا إلى أن "العراق اليوم بحاجة إلى تماسك داخلي حقيقي وخطاب سياسي مسؤول يقدم المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الضيقة".

وأكد السيد الحكيم أن "العراق أمام استحقاق كبير يتمثل بتشكيل حكومة قوية وواعية يتشارك فيها الجميع ويتحمل مسؤوليتها الجميع، لتكون حكومة قرار لا تردد"، مقترحًا أن "يُبنى البرنامج الحكومي على ثلاث مراحل زمنية: تبدأ بـ (مئة يوم) للإنجازات العاجلة كالكهرباء والخدمات والنزاهة، تليها (عام الإصلاح) للهيكلية الإدارية والحوكمة ومحاربة البيروقراطية، وصولاً إلى (أربع سنوات) للأثر التنموي المستدام وخلق فرص العمل وجذب الاستثمار".

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ضرورة تشكيل مجلس الوزراء بعيدًا عن المحاصصة الحزبية والعشائرية، والحرص على أن يكون مقيداً بالبرنامج الحكومي.

وفي كلمة له خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء يجب أن يتشكل بعيداً عن المحاصصة الحزبية والعشائرية، وأن يكون مقيداً بالبرنامج الحكومي"، وأضاف: "نحتاج إلى مجلس وزراء قوي لا مجرد مدراء عامين، بل ميدانيين حاضرين في خدمة الناس".

وبيّن أن "أعضاء مجلس النواب اليوم في اختبار حقيقي أمام شعبهم، ويجب أن يتحلى المجلس بالشجاعة لتلبية مطالب الناس، وفاءً للشهداء والعلماء".

وتابع: "نحن نعيش على عطاء الشهداء، ويقع على عاتقنا إكمال مشروعهم وتحقيق أهدافهم النبيلة"، مشيراً الى أنه "يجب أن يكون هناك تفاهم وتعاون وتكامل بين شعوب المنطقة لمواجهة الهيمنة والعدوان الصهيوني".

