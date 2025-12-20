كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي أماني لـ "العهد": نهج الشيخ جبري الوحدويّ والمقـاوم حي

لبنان

إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
لبنان

إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم

2025-12-20 15:34
60

بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الشيخ عبد الناصر جبري نظّمت حركة الأمة لقاء علمائيًا تحت عنوان "على العهد باقون" وذلك في مقر الحركة بحضور حشد من الشخصيات العلمائية والسياسية.

وعلى هامش الإحياء، لفت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مجتبى أماني، في حديثٍ لموقع العهد الإخباري إلى أنَّ المشاركة في كلّ سنة في ذكرى رحيل الشيخ جبري تأكيد على مسيرة هذا الرجل العظيم.
 


وأوضح أنَّ مسيرة الشيخ جبري حية، مشددًا على أنَّ مكتبه وأبناءه يسيرون على نهجه الوحدوي والمقاوم، معتبرًا أنَّ فقده خسارة للأمة الإسلامية.

وتخلل برنامج الإحياء كلمة لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، أكد فيها أن خيار المقاومة هو الرهان الناجح في كلّ الأوقات، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب دول المقاومة وحركاتها.

بدوره شدد رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين؛ الشيخ حسان عبد الله، على أهمية تسلُّم الأجيال القادمة قضية فلسطين، قائلًا: "حتّى إنْ لم نستطع تحرير فلسطين، يجب أن نورث هذه الثقافة للأجيال القادمة".

واستعرض الشيخ عبد الله بعضًا من ذكرياته مع الشيخ الراحل.

من جهته دعا الأمين العام لحركة الأمة؛ الشيخ عبد الله جبري الأحرار في سورية إلى رفض المشاريع التي تُقام على أرضهم؛ لأن العدوّ بدا واضحًا في مشروعه في إقامة ""إسرائيل" الكبرى"، وسورية جزء من هذا المشروع ويجب محاربته.

وأكد المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي؛ الشيخ زهير جعيد أهمية الوحدة الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة، فلا يمكن أن يكون العبء على الشيعة فقط أو على السنة فقط، بل يجب التوحد؛ لأن الخطر يطاول الإسلام ككل، وبالوحدة، لا يمكن أن نُهزم.

واختتم اللقاء بتقديم درع تكريمي لروح الشيخ عبد الناصر جبري، وبمأدبة غداء للحاضرين.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأمة مجتبى أماني السفارة الإيرانية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
لبنان منذ 11 دقيقة
حملة تحصين واسعة في البقاع الغربي لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية
حملة تحصين واسعة في البقاع الغربي لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية
لبنان منذ ساعة
أماني لـ
أماني لـ "العهد": نهج الشيخ جبري الوحدويّ والمقـاوم حي
لبنان منذ 3 ساعات
إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"يلا عالجنوب" في النبطية.. جولة على الأسواق وتفقد لأضرار العدوان
خاص العهد منذ ساعة
أماني لـ
أماني لـ "العهد": نهج الشيخ جبري الوحدويّ والمقـاوم حي
لبنان منذ 3 ساعات
إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
لبنان منذ 3 ساعات
برو: ما يحصل اليوم من قبل الدولة هو تنازل المهزوم
برو: ما يحصل اليوم من قبل الدولة هو تنازل المهزوم
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة