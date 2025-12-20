بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الشيخ عبد الناصر جبري نظّمت حركة الأمة لقاء علمائيًا تحت عنوان "على العهد باقون" وذلك في مقر الحركة بحضور حشد من الشخصيات العلمائية والسياسية.

وعلى هامش الإحياء، لفت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مجتبى أماني، في حديثٍ لموقع العهد الإخباري إلى أنَّ المشاركة في كلّ سنة في ذكرى رحيل الشيخ جبري تأكيد على مسيرة هذا الرجل العظيم.





وأوضح أنَّ مسيرة الشيخ جبري حية، مشددًا على أنَّ مكتبه وأبناءه يسيرون على نهجه الوحدوي والمقاوم، معتبرًا أنَّ فقده خسارة للأمة الإسلامية.

وتخلل برنامج الإحياء كلمة لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، أكد فيها أن خيار المقاومة هو الرهان الناجح في كلّ الأوقات، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى إلى جانب دول المقاومة وحركاتها.

بدوره شدد رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين؛ الشيخ حسان عبد الله، على أهمية تسلُّم الأجيال القادمة قضية فلسطين، قائلًا: "حتّى إنْ لم نستطع تحرير فلسطين، يجب أن نورث هذه الثقافة للأجيال القادمة".

واستعرض الشيخ عبد الله بعضًا من ذكرياته مع الشيخ الراحل.

من جهته دعا الأمين العام لحركة الأمة؛ الشيخ عبد الله جبري الأحرار في سورية إلى رفض المشاريع التي تُقام على أرضهم؛ لأن العدوّ بدا واضحًا في مشروعه في إقامة ""إسرائيل" الكبرى"، وسورية جزء من هذا المشروع ويجب محاربته.

وأكد المنسق العام لجبهة العمل الإسلامي؛ الشيخ زهير جعيد أهمية الوحدة الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة، فلا يمكن أن يكون العبء على الشيعة فقط أو على السنة فقط، بل يجب التوحد؛ لأن الخطر يطاول الإسلام ككل، وبالوحدة، لا يمكن أن نُهزم.

واختتم اللقاء بتقديم درع تكريمي لروح الشيخ عبد الناصر جبري، وبمأدبة غداء للحاضرين.

