لفت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت؛ مجتبى أماني، في حديثٍ لموقع العهد الإخباري إلى أنَّ المشاركة في كلّ سنة في ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري تأكيد على مسيرة هذا الرجل العظيم.

وأوضح أنَّ مسيرة الشيخ جبري حيّة، مشددًا على أنَّ مكتبه وأبناءه يسيرون على نهجه الوحدوي والمقاوم، معتبرًا أنَّ فقده خسارة للأمة الإسلامية.



كلام أماني جاء على هامش مشاركته في اللقاء العلمائي الذي نظّمته حركة الأمة بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لرحيل الشيخ عبد الناصر جبري تحت عنوان "على العهد باقون" وذلك في مقر الحركة بحضور حشد من الشخصيات العلمائية والسياسية.

