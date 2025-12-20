دشّن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الطابق المجدَّد في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون، رافقه المدير العام لوزارة الصحة الدكتور فادي سنان، ورئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية محمد الجراح، ومستشار وزير الصحة رضا الموسوي.

وكان في استقباله النائبان جبران باسيل وغياث يزبك، ومدير المستشفى البروفسور ميشال فغالي، وطبيب القضاء الدكتور جميل تادروس، والمدير العام لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور زياد حيدر، وقائمقام البترون روجيه طوبيا، ورئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، ورئيس رابطة مخاتير البترون جاك يعقوب، والمطران منير خير الله، والرئيس الثالث لحزب الكتائب اللبنانية نبيل الحكيم، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد، وفعالياتٌ والطاقمان الطبي والإداري في المستشفى وحشدٌ من أهالي المنطقة.

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من صونيا عيسى، ألقى الدكتور فغالي كلمةً قال فيها: "اليوم لا نحتفل فقط بافتتاح طابقٍ جديد، بل نحتفل بمسيرة نهوض، وبإرادةٍ لم تنكسر، وبأملٍ تحوّل إلى واقع. حضوركم اليوم يشكّل دعمًا معنويًّا كبيرًا، ورسالة ثقةٍ بهذا الصرح الصحي الذي وُجد ليكون قريبًا من الناس بوجعهم قبل فرحهم".

وعدَّد الإنجازات الطبية التي تحققت؛ من تطوير قسم قسطرة القلب والشرايين، إلى وحدة العناية القلبية (CCU)، وقال: "أطلقنا قسم العناية بالجروح (Wound Clinic)، ونعمل على تطويره ليكون مركزًا متقدمًا. وبدعمٍ من المنظمة النرويجية للتنمية، ممثَّلةً بمؤسسة (NCA)، تمكّنا من تحسين الطابق الأول الذي يُعنى بالطب الداخلي، وطابق الولادة والأطفال، وأعدنا افتتاح قسم غسيل الكلى".

أما وزير الصحة، فقال: "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت بعد توجيهٍ ودعمٍ من وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية. وبافتتاح القسم الجديد نستطيع أن نحسّن ونوسّع ونفيد من الخدمات الطبية بالمستشفى الحكومي الذي هو مقصدٌ وملجأٌ، خاصةً أنّ كلفة الطبابة عالية". وتطرق الوزير إلى تمويل البنك الدولي والبنك الإسلامي لبناء قسم القلب في المستشفى، ووعد بوصول المعدات تباعًا.

بمباركة وزير الصحة، وُقعت اتفاقية شراكة بين مستشفى البترون الحكومي ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي. وتخلل الاحتفال كلمة للمديرة الطبية الدكتورة مارلين عواد، أكدت فيها الوفاء للأطباء الذين سهروا لعقود على ديمومة هذا الصرح.

