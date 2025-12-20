كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

لبنان

وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
لبنان

وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي

2025-12-20 18:53
23

دشّن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الطابق المجدَّد في مستشفى الدكتور إميل البيطار في البترون، رافقه المدير العام لوزارة الصحة الدكتور فادي سنان، ورئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية محمد الجراح، ومستشار وزير الصحة رضا الموسوي.

وكان في استقباله النائبان جبران باسيل وغياث يزبك، ومدير المستشفى البروفسور ميشال فغالي، وطبيب القضاء الدكتور جميل تادروس، والمدير العام لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور زياد حيدر، وقائمقام البترون روجيه طوبيا، ورئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، ورئيس رابطة مخاتير البترون جاك يعقوب، والمطران منير خير الله، والرئيس الثالث لحزب الكتائب اللبنانية نبيل الحكيم، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية نبيل شديد، وفعالياتٌ والطاقمان الطبي والإداري في المستشفى وحشدٌ من أهالي المنطقة.

بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من صونيا عيسى، ألقى الدكتور فغالي كلمةً قال فيها: "اليوم لا نحتفل فقط بافتتاح طابقٍ جديد، بل نحتفل بمسيرة نهوض، وبإرادةٍ لم تنكسر، وبأملٍ تحوّل إلى واقع. حضوركم اليوم يشكّل دعمًا معنويًّا كبيرًا، ورسالة ثقةٍ بهذا الصرح الصحي الذي وُجد ليكون قريبًا من الناس بوجعهم قبل فرحهم".

وعدَّد الإنجازات الطبية التي تحققت؛ من تطوير قسم قسطرة القلب والشرايين، إلى وحدة العناية القلبية (CCU)، وقال: "أطلقنا قسم العناية بالجروح (Wound Clinic)، ونعمل على تطويره ليكون مركزًا متقدمًا. وبدعمٍ من المنظمة النرويجية للتنمية، ممثَّلةً بمؤسسة (NCA)، تمكّنا من تحسين الطابق الأول الذي يُعنى بالطب الداخلي، وطابق الولادة والأطفال، وأعدنا افتتاح قسم غسيل الكلى".

أما وزير الصحة، فقال: "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت بعد توجيهٍ ودعمٍ من وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية. وبافتتاح القسم الجديد نستطيع أن نحسّن ونوسّع ونفيد من الخدمات الطبية بالمستشفى الحكومي الذي هو مقصدٌ وملجأٌ، خاصةً أنّ كلفة الطبابة عالية". وتطرق الوزير إلى تمويل البنك الدولي والبنك الإسلامي لبناء قسم القلب في المستشفى، ووعد بوصول المعدات تباعًا.

بمباركة وزير الصحة، وُقعت اتفاقية شراكة بين مستشفى البترون الحكومي ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي. وتخلل الاحتفال كلمة للمديرة الطبية الدكتورة مارلين عواد، أكدت فيها الوفاء للأطباء الذين سهروا لعقود على ديمومة هذا الصرح.

الكلمات المفتاحية
وزارة الصحة ركان ناصر الدين مستشفى البترون الحكومي البترون
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
لبنان منذ 11 دقيقة
حملة تحصين واسعة في البقاع الغربي لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية
حملة تحصين واسعة في البقاع الغربي لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية
لبنان منذ ساعة
أماني لـ
أماني لـ "العهد": نهج الشيخ جبري الوحدويّ والمقـاوم حي
لبنان منذ 3 ساعات
إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
إحياء ذكرى رحيل الشيخ عبد الناصر جبري.. أماني للعهد: أبناؤه يسيرون على نهجه المقاوم
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
وزير الصحة يفتتح الطابق المجدَّد في مستشفى البترون الحكومي
لبنان منذ 11 دقيقة
ناصر الدين: ماضون قدمًا في دعم المراكز ونسعى لتأمين أسقف مالية
ناصر الدين: ماضون قدمًا في دعم المراكز ونسعى لتأمين أسقف مالية
لبنان منذ يوم
وزير الصحة: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين 
وزير الصحة: لن نألو جهدًا لمتابعة الدعم وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين 
لبنان منذ 3 أيام
ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
ناصر الدين يعد بالعمل على إصدار بطاقة لتقديم العلاج لمتضرري ونازحي القرى الحدودية
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة